Andre (37) drept i Skien: Ble grovt mishandlet i 2010

Andre Vollen (37), som ble funnet drept i Skien lørdag, fikk deler av fingeren klippet av med tang under en voldsepisode for syv år siden.

37-åringen ble stygt mishandlet en novemberkveld i 2010.

Inne i en garasje ble han sparket og slått i ansiktet av tre gjerningsmenn, som også klippet av en del av Vollens lillefinger. Med en drill boret gjerningsmennene flere hull i mannens lår.

Det kommer frem av en fem år gammel dom fra Nedre Telemark tingrett, først omtalt i Varden.

Nå er en 29 år gammel mann siktet for å ha drept Vollen. 29-åringen var ikke en av de tiltalte for volden i 2010.

Drapsalarmen gikk i telemarksbyen like før klokken 21.30 lørdag kveld, etter at politiet fikk melding om en livløs person i en leilighet i Odins gate.

Da politiet ankom stedet, fant de en død person.

Siktet 29-åring ønsker ikke å forklare seg



Den avdøde ble obdusert mandag, og den foreløpige rapporten skal underbygge mistanken om drap. Tirsdag ble det kjent at en 29 år gammel mann er siktet for drapet på 37-åringen.

Den samme mannen er også siktet for en voldshendelse i Odinsgate fredag kveld. Det er foreløpig ikke kjent hva som førte til at politiet har valgt å sikte 29-åringen, og politiet opplyser at han foreløpig ikke har ønsket å forklare seg om drapet.

Mannens forsvarer, Espen Refstie, sier til VG at siktede ikke har avgitt forklaring ennå.

– Dette på grunn av egen helsesituasjon og jeg ønsker dermed ikke gi noen ytterligere kommentarer på vegne av min klient om saken. Hans psykiske helse vil bli et videre tema i saken og han vil bli undersøkt av lege, sier Refstie til VG.

Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett torsdag. Politiet vil be om at rettsmøtet går for lukkede dører.

Mishandlet på grunn av narkogjeld

I 2012 var det tre tiltalte i mishandlingssaken, blant annet en mann som tidligere hadde hatt tilknytning til Hell's Angels. Alle de tre tiltalte ble dømt, til henholdsvis elleve, 12 og 18 måneders fengsel.

Bakgrunnen for mishandlingen, som skjedde i en garasje i Skien, skal ha vært narkotikagjeld på 10.000 kroner som den drepte da skulle ha pådratt seg.

MISHANDLET: Andre Vollen ble funnet død lørdag kveld i Odins gate i Skien. I 2012 ble tre menn dømt for å ha mishandlet Vollen i 2010. Foto: Roger Neumann , VG

VG har ikke lykkes å få kommentarer fra politiet i Telemark om hvorvidt det er noen sammenheng mellom de to sakene.

Men politiet opplyser at den siktede 29-åringen og avdøde kjente til hverandre fra tidligere:

– Den siktede er godt kjent for politiet fra tidligere, og han har vært dømt i flere straffesaker, opplyser politiadvokat Tine Henriksen til VG.

Hun vil foreløpig ikke si noe mer om hva slags straffesaker det er snakk om.

– Vi oppfatter det som at det har vært en viss form for kjennskap også mellom den siktede og mannen som ble funnet alvorlig skadet fredag, men vi kan ikke si noe mer om den relasjonen på nåværende tidspunkt, sier Henriksen.

Etterlyste tips fra publikum

Politiet etterforsker saken bredt, og de har mottatt flere tips i tiden etter drapet.

Tirsdag gikk de ut med en etterlysning etter informasjon i forbindelse med et rosa teppe samt en damesykkel, og opplyser tirsdag kveld at de har fått inn flere interessante opplysninger etter dette.

– Detaljer i disse opplysningene kan vi av hensyn til etterforskningen ikke nå si noe mer om, skriver påtaleansvarlig Tine Henriksen i en pressemelding tirsdag kveld.

Ordfører i Skien: – Trodde vi gjorde nok

Svein Kristian Andersen (46) er en av naboene til leiligheten hvor mannen ble funnet.

Han forteller at det er mye bråk i området.

– Det er hyling, skriking og banking på dører hver natt. Generelt er det mye bråk her, sa han.

VG møtte søndag ordfører Hedda Foss Five på hennes kontor i Skien. Hun vedgår at det har vært et svært belastet miljø i de kommunale blokkene i Odins gate der mannen ble funnet død.

ORDFØRER: Hedda Foss Five (Ap) vedgår at deler av miljøet rundt de kommunale boligene i Odins gate er belastet. Foto: GEIR MOLNES/VG

– Dette er et miljø som utvikler seg veldig fort og det har vært basert på besøkende og andre som ikke har hatt bolig i Odins gate, sier Five.

Både politiet og kommunen har jobbet mye for å få kontroll på det dårlige miljøet i i området, forteller ordføreren.

Blokkene har hatt hyppige besøk fra blant annet kommunens rusteam og flyktningteam.

– Vi har hatt et personalrom, et tilbud hvor vi er permanent tilstede deler av uken, og politiet har også økt sin tilstedeværelse i området, sier Five.

– Beboere og naboer sier til VG at ting ikke fungerer godt nok, mange er bekymret og redde for sin egen sikkerhet. Hva skal dere gjøre nå for å bøte på det?



– Jeg har stor forståelse for mye av utryggheten som har spredd seg i nabolaget. Jeg har selv hatt møte med naboer og vært på besøk i flere av leilighetene i Odins gate, og det er dessverre noen få personer som har tiltrukket seg veldig mye oppmerksomhet. Vi jobber nå intenst med å bryte opp det miljøet.