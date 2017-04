Amerikansk UD: Nordmann i al-Qaida fortsatt i live

I intervjuer med VG bekrefter både amerikansk UD og PST at de mener Anders Cameroon Østensvig Dale (38) fra Nesodden er i live – fem år etter han sluttet seg til al-Qaida i Jemen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

VG har de siste ukene gjort nye undersøkelser rundt nordmannen og kontaktet et stort antall kilder i Norge, USA og Jemen.

En dokumentar om den tidligere punkrockeren og barnehagemedarbeideren, som inneholder en rekke nye opplysninger, kan leses i VG Helg eller på VG+ lørdag.



Dale konverterte til islam i januar 2008, og besøkte Jemen flere ganger før han i november 2011 reiste til landet helt sør på den arabiske halvøy for siste gang. Tilbake i Norge var hans høygravide kone, som han hadde forlatt.

Syv måneder etter, 25. juni 2012, ble det kjent at han hadde mottatt bombetrening hos AQAP, som på dette tidspunktet var regnet som verdens mest fryktede terrororganisasjon.

PUNKROCK & BARNEHAGE: Anders Dale spilte i band store deler av 20-årene sine, parallelt med at han jobbet i en barnehage. Bandets høydepunkt var da de spilte på bransjetreffet Bylarm. Etter at dette bildte ble tatt konverterte han i januar 2008 etter en Tunisia-tur. Foto: Privat. Foto: , Privat

Amerikansk UD: I live

– Ja, vår vurdering er at han er i live, svarer en talskvinne som ikke vil navngis ved U.S. State Department, det amerikanske utenriksdepartementet, på spørsmål fra VG.

Ifølge amerikansk UD har Dale «mottatt terroristtrening og blitt lært opp i å lage bombebelter, improviserte eksplosiver og større eksplosiver til bruk i bilbomber». Læremesteren hans skal ha vært al-Qaidas fremste bombeteknolog: AQAPs Ibrahim al-Asiri.

– Hva kan dere si om Dales bevegelser?

– Vi legger til grunn at Dale svært trolig fortsatt er i Jemen. Vi kan ikke kommentere på hans bevegelser i Jemen, svarer talskvinnen.

Ringte hjem

At Dale fortsatt er i live, mer enn fem år etter at han sluttet seg til AQAP, er oppsiktsvekkende i den forstand at det amerikanske droneprogrammet har drept mer enn 700 medlemmer av AQAP fra 2012, ifølge The Long War Journal.

Mens en rekke av terrorgruppens toppledere, deriblant grunnlegger og hovedleder Nasir al-Wuhayisi, er drept, har altså en tidligere barnehagemedarbeider fra Nesodden med prolaps klart å overleve.

VG er også kjent med nye opplysninger om helt konkrete livstegn. I 2015 ringte han hjem til Norge og snakket med sin mor, før hun senere samme år døde.



POLITIADVOKAT: Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er påtaleansvarlig i den pågående etterforskningen mot Anders Dale. Foto: Jan Petter Lynau , VG

PST: Dale lever

PST har også latt seg intervjue om Dale for første gang siden de terrorsiktet ham sommeren 2014. Dale er siktet både etter straffelovens paragraf 147 d for deltagelse i en terrorgruppe og for 147 a, som gjelder såkalt terrorforbund.

– PST legger til grunn at han er i live, svarer politiadvokat Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Hva mener PST om Dale i dag?

– Dale antas å utgjøre en trussel mot Vesten og vestlige interesser. Gjennom sitt langvarige opphold hos AQAP antas han å ha opparbeidet både intensjon og kapasitet til å begå terrorhandling. Det vises til at AQAP har utført flere terroraksjoner og at de har en uttalt målsetting om å ramme vestlige mål, svarer Aalling.

«TRUSEBOMBEREN»: 25. desember 2009 klarte nesten Umar Farouk Abdulmutallab, da 23 år gammel, å drepe 290 passasjerer på en flight fra Amsterdam til Detroit. Oppdraget var gitt ham av al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) og bomben i undertøyet laget av saudiaraberen Ibrahim al-Asiri. Foto: AFP

Fryktet ny «trusebomber»

En av aksjonene ble gjennomført av den da 23 år gamle nigerianeren «trusebomberen» Umar Farouk Abdulmutallab, som hadde reist til Jemen høsten 2009 under dekke av å skulle studere arabisk.

I stedet oppsøkte han AQAP. 25. desember samme år mislyktes han så vidt i å detonere bomben han hadde i sitt eget undertøy.

15. juli 2014 plasserte USA Anders Dale på sin offisielle terrorliste. En gjennomgang VG har gjort, viser at han er én av tolv AQAP-medlemmer på listen, hvorav de øvrige i all hovedsak består av toppledelsen.

Amerikansk UD viser til nettopp «trusebomberen» Abdulmutallab når de overfor VG på nytt skal begrunne terrorlistingen.

– Dales bakgrunn med eksplosiver og bombeutvikling, sammen med AQAPs ønske om å angripe det sivile luftfartssystemet, representerer en unik konvergens mellom AQAPs mål og Dales ferdigheter. Han ville vært en umiddelbar trussel hvis han skulle returnert til Europa, skriver talskvinnen.

MYSTERIUM: Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i historien om Anders Dale. VG har denne vinteren forsøkt å skaffe flere svar, som finnes i dokumentaren publisert på påskeaften 15. april. Her er en fotokopi av passet hans VG har fått nylig fra Jemen. Foto: Privat

Massive droneangrep i vinter

Hun legger til at om Dale skulle bli drept, så ville det bli tatt en vurdering av om han skulle blitt fjernet fra listen.

Senest i forrige uke bekreftet amerikansk UD overfor VG at de ikke hadde nye opplysninger om Dale, etter en vinter hvor USA og Trump har gjennomført mer enn 75 luftangrep mot AQAP i Jemen.

Tidligere har 41 angrep innenfor samme år vært rekorden. Det var i 2009.

– Knyttet kontakter allerede i 2008

Dales første reise til Jemen fant sted i 2008, samme år som han konverterte. Trolig oppholdt han seg rundt tre måneder i landet for å lære arabisk.

– Han ble radikalisert kort tid før han dro til Jemen og opprettet der kontakt med AQAP mens han gjennomførte religiøse studier, skriver talskvinnen i amerikansk UD til VG.

På oppfølgingsspørsmål om de virkelig mener at Anders fikk AQAP-kontakter tre år før han reiste for siste gang i 2011 for å slutte seg til terrorgruppen, svarer hun:

– Vi har ingenting å legge til, bort sett fra det faktum at vi refererer til hans første tur, bekrefter hun på nytt.