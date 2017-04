Al-Qaida i Jemen til VG om Anders Dale: Hvordan kan de beskylde ham for dette?

Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) har for første gang svart på spørsmål om Anders Cameroon Østensvig Dale, nordmannen mistenkt for å ha fått bombetrening.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Den 38-årige konvertitten reiste til Jemen i november 2011, før han etter kort tid skal ha sluttet seg til AQAP. Syv måneder senere, uker før sommer-OL i London 2012, lekket tre europeiske sikkerhetstjenester at han hadde fått terrortrening og var klar til å bli tildelt et oppdrag.

– Jeg spurte en av lederne i AQAP i Jemen, og han sa at han ikke hadde hørt om ham i det hele tatt, står det i meldingen på arabisk som kom sent i mars.

Den er sendt til VG fra en representant for al-Masra, et magasin regnet som al-Qaidas og især AQAPs media-arm. I praksis er dette al-Qaida selv, men de hevder å være uavhengige.

Les også: Amerikansk UD mener Dale er i live

VG har de siste ukene gjort nye undersøkelser rundt nordmannen, og kontaktet et stort antall kilder i Norge, USA og Jemen.

En dokumentar om den tidligere punkrockeren og barnehagemedarbeideren, som inneholder en rekke nye opplysninger, kan leses her (betalt).

FEMUNDSMARKA: Anders Cameroon Østensvig Dale på telttur med to kamerater i Femundsmarka august 2006. Halvannet år senere konverterte han til islam, og i 2011 reiste han på sin siste tur til Jemen – turen da han sluttet seg til al-Qaida. Foto: Privat

– Kommer for å lære arabisk



AQAP-lederen, som ikke vil fortelle navnet sitt, forteller videre i flere meldinger:

– Det er utlendinger som kommer til Jemen for å lære arabisk, men myndighetene i hjemlandet tror de har blitt med i al-Qaida fordi de bryter med sitt tidligere liv, skifter navn og finner seg til rette i små samfunn. Kanskje denne nordmannen er en av dem, bare at han ikke bruker «den norske» i sitt nye navn.

Jemen var gjennom 2000-tallet en viktig destinasjon for konvertitter og andre muslimer som søkte seg til en bokstavtro tolkning av islam.

Hovedstaden Sana’a hadde en rekke institutter som fikset visum til de som ville bli studenter. Lenger nord i landet, i Dammaj, lå den berømte salafiskolen Dar al-Hadith, som tusener hadde studert ved gjennom årene.

ANKOMSTSKJEMA: I forbindelse med sin reise til Jemen 17. november 2011 fylte Anders Cameroon Østensvig Dale ut dette skjemaet. Han oppga at han var «shopowner». Foto: Privat

På terrorliste



Samtidig har amerikanske myndigheter plassert Dale på sin terrorliste, som for øvrig kun har 11 av andre medlemmer av AQAP, hvorav de aller fleste tilhører organisasjonens toppledelse.

Overfor VG har både amerikansk UD og PST i vinter på ny bekreftet både at Dale fortsatt representerer en trussel etter å ha mottatt bombetrening, og at de mener han fortsatt er i live.

VG konfronterte AQAP-lederen med frykten vestlig etterretning hadde og fortsatt har for nordmannen.

– Hvordan kan de beskylde ham for dette, når de ikke vet hvor han er, langt mindre kan bekrefte at han er med AQAP og ikke vet om han kan ha blitt drept? svarer AQAP-lederen.

Forsker: Troverdig at meldingen er fra AQAP



Elisabeth Kendall er forsker ved Pembroke College ved Universitetet i Oxford i England. Hun har i en årrekke fulgt og analysert AQAP, deriblant magasinet al-Masra og andre deler av gruppens aktiviteter.

I tillegg har hun gjennomført omfattende feltarbeid i Jemen.

– Min vurdering er at man kan feste lit til at disse meldingene kommer fra AQAP-kilder i Yemen, slik de hevder, sier Kendall til VG.

FORSKER: Elisabeth Kendall regnes som en av de fremste autoritetene på al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP). Hun har blant annet skrevet om for eksempel dens poesi som et «våpen for jihad. Foto: Privat

Al-Qaida-magasinet



Siden al-Masra kom ut første gang i januar 2016, har hun lest samtlige av de godt over 40 utgavene. Det har også VGs arabiske tolk gjort, uten å finne spor etter Anders Dale.

– Da det først kom ut var det mest opptatt av AQAP i Jemen, men over tid har magasinet forsøkt å vise nyheter fra et bredere al-Qaida-perspektiv. Gjennom al-Masra ønsker de å binde sammen de ulike al-Qaida-filialene, fra Syria, via Somalia og Taliban, forklarer Kendall.

Hennes vurdering er at al-Masra i dag drives fra et sted utenfor Jemen, hvor AQAP er under svært stort press etter at president Trump har godkjent et rekordhøyt antall droneangrep.

OPPRØRS- OG TERRORBEVEGELSE: Bilder fra en AQAP-video sluppet mars 2014, over to år etter at Anders Dale fra Norge sluttet seg til dem. AQAP har vært fryktet for sin evne til å gjennomføre avanserte terrorplot internasjonalt, men de er samtidig en sterk, lokal opprørsbevegelse i Jemen. Foto: AFP

– Dårlig strategi å innrømme kjennskap



Gruppens nåværende leder er Qasim al-Raymi, som var militær leder frem til Nasir al-Wuhaysi, den tidligere lederen og Osama bin Ladens sekretær, ble drept i nettopp et droneangrep juni 2015. Det er likevel lite trolig at al-Raymi selv har kontakt med omverdenen elektronisk.

At AQAP nekter for å vite hvem Anders Dale er, trenger ikke å være sant, mener Kendall.

– Hvis de kjenner denne nordmannen, og hvis han har mottatt trening og fortsatt er med dem, ville det vært dårlig strategi for dem å innrømme det. Det handler om den uønskede oppmerksomheten dette ville gitt dem, sier Kendall.

Samtidig mener hun at det er interessant at de forsøker å forklare hvorfor de ikke kjenner ham.

– Hvis de prøvde å skjule hans eksistens ville de trolig bare sagt «nei», framfor «kanskje». Dette kan tyde på at de faktisk ikke kjenner ham.