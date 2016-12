Aktors prosedyre: – Ubaydullah Hussain eier ikke troverdighet

OSLO TINGRETT (VG) Aktoratet i terrorsaken mot Ubaydullah Hussain ba retten legge merke til tre sentrale mønster i islamistens virksomhet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I dag startet statsadvokat Frederik G. Ranke sin prosedyre i den halvannen måned lange rettssaken mot Ubaydullah Hussain og en etnisk norsk konvertitt (19).

Begge nekter straffskyld.

Mens Hussain er tiltalt for å ha rekruttert 19-åringen og den nå drepte haldenseren Thom Alexander Karlsen (24). I tillegg er han tiltalt for tilrettelegging av reisen for fem menn fra Fredrikstad og en brite.

Det første mønsteret Ranke ba retten legge merke til er Hussains kontakt med de kommende fremmedkrigerne mens de er underveis på reisen til Syria. Dette gjelder blant annet Fredrikstad-mennene Torleif Angel Sanchez Hammer og Adam Magomadov, samt Karlsen.

Det andre mønsteret, ifølge Ranke, er at han møter dem rett før reisen eller blir med dem til flyplassen. Han møtte blant annet Ishaq Ahmed (tidligere Sammiulla Khan) og Abo Edelbijev før de påbegynte sin reise høsten 2013, i tillegg møtte han Karlsen på Oslo S da han skulle reise høsten etter. I tillegg kjørte han 19-åringen, samt Adam Magomadov og Ishaq Ahmeds far, Hasan Ahmed (sistnevnte er ikke del av tiltalen, journ.anm.), til flyplassen, ifølge Ranke.

Det tredje mønsteret er at alle som reiser fra årsskiftet 2013/2014 og utover, inkludert Hammer, i all hovedsak bruker samme rute: Oslo-Göteborg-Tyrkia/Rhodos-Syria, som Ranke kaller «jihadistruten». Dette gjelder blant annet Adam Magomadov og en norsk-iransk kompis fra Fredrikstad.

Konvertittenes siste hilsen fra Syria: «Nordmennene er på tokt»

– Ikke troverdig



Statsadvokat Frederik G. Ranke gikk også igjennom de to tiltaltes forklaringer. For Hussains del gikk Ranke blant annet gjennom hvordan han har omtalt brutale henrettelsesvideoer fra IS positivt og bejublende, kort tid før han senhøsten 2015 hevdet at han hadde brutt med det norske islamistmiljøet.

– Dette viser at Ubaydullah Hussain ikke eier troverdighet, sa Ranke.

AKTORATET: Kim Sundet, statsadvokat, Anne Karoline Bakken Staff, politiadvokat i PST, og Frederik G. Ranke, statsadvokat. Foto: Helge Mikalsen , VG

Medlemskap vs. deltagelse



Ranke presiserte at aktoratet ikke har til hensikt å bevise at Hussain har vært medlem i IS.

– Men man må altså ikke være medlem for å være deltager. Det essensielle ligger i at du styrker en terrororganisasjon me dine handlinger. Du må være til nytte for terrororganisasjonen, utla Ranke og henviste til at han mener Hussain har bidratt til å skaffe IS nye medlemmer – selv om han selv altså ikke har vært et medlem.

– Det sentrale tema er om dine handlinger bidrar til å opprettholde terrororganisasjonen: Uten medlemmer, ingen organisasjoner, sa Ranke og fortsatte:

– Det dør folk i Syria og det kommer nye til. Han er en av dem som sender de nye. Spørsmålet er om han er til nytte for terrororganisasjonen? Er det til nytte for ISIL at han sprer deres propaganda? Er det til nytte for ISIL at han spør de som er der nede om det er et spesielt budskap til vil ha ut i media? Er det til nytte at han gir dem en moralsk boost om de har begynt å tvile? Eller forsøker å skaffe en norsk ektefelle? ISIL trenger ikke å vite at Hussain gjør jobben. Det viktige for ISIL er at det finnes dem som har disse rollene som støttespillere.

Hva gjelder tiltaleposten som gjelder tilrettelegging mener derfor Ranke at Hussains virksomhet har vært så «bred» at han har overtråkket grensen for hva som er straffbart etter lovens bokstav.

Svensk IS-jihadist: Fryktet gjeld på 150 kroner til norsk turbanselger

– TILRETTELA: Hussain er tiltalt for å ha tilrettelagt og støttet disse Syria-farerne fra Fredrikstad. Øverst: Ishaq Ahmed (t.v.) og Abu Edelbijev. Nederst: Adam Magomadov (t.v.) og Torleif Angel Sanchez Hammer. Foto: PRIVAT

Baconpølse



Hussain er derimot også tiltalt for rekruttering, som er en mer omfattende virksomhet enn mer sporadisk tilrettelegging og støtte.

– Overtalelse er ikke en forutsetning for rekruttering. I lovens forarbeider snakker man om vervevirksomhet. Det handler ikke om hjernevasking, at man gjør street dawa (gatemisjonering, journ.anm.) i Bogstadveien, og så kommer det en vestlig gutt på 18 år med en baconpølse i hånden som blir overtalt, konverterer og deretter groomes til å bli ISIL-kriger. Nei, det handler om når løse planer blir en praktisk realitet, kvalifisert tilrettelegging for en enkeltperson, forklarte Ranke.

Ranke fortalte om 19-åringen og nå avdøde Karlsen fra Halden, som Hussain er tiltalt for å ha rekruttert.

– De ender opp som enda et lik i Syria, og enda en lydfil i Oslo tingrett, sa han med henvisning til alle lydfilene av avlytting og fra chatteapper som har blitt avspilt for retten.

Grunnet prosedyrens omfang ble ikke statsadvokat Ranke ferdig i dag (tirsdag). Påstand om straffutmåling vil derfor bli nedlagt onsdag formiddag.