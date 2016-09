Aktor vil dømme 17-åring til forvaring i ti år for Vollen-drapet

Påtalemyndigheten mener en 17 år gammel jente må dømmes til forvaring i ti år for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund i Vollen i 2014, melder Budstikka.

Juryen i Borgarting lagmannsrett fant i forrige uke jenta skyldig i overlagt drap på miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) på barnevernsinstitusjonen Små Enheter på Vollen i Asker natt til tirsdag 28. oktober 2014.

Ankesaken i lagmannsretten har i hovedsak dreid seg om hvorvidt drapet ble begått av en tilregnelig eller utilregnelig person. Både sakkyndige og vitner har fortalt om sine inntrykk av jenta som en med betydelige psykiske plager, trolig forårsaket av traumer og omsorgssvikt i barndommen.

Lagmannsretten mente hun var tilregnelig, og retten skal nå ta stilling til straffeutmålingen.

Familien til Anna Kristin: – Ubegripelig og ufattelig stor sorg

Jenta som var 15 år da drapet skjedde, kan bli den første mindreårige som dømmes til forvaring i Norge.

DREPT: Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept da hun var på jobb på Små Enheter i Vollen i Asker. Foto: Privat

Påstanden er den samme som aktor, statsadvokat Erik Førde, la ned da saken ble behandlet i Asker og Bærum tingrett i fjor. Da endte tingretten med å dømme jenta til ni års forvaring med en minstetid på seks år.

Les også: Advarte mot vold og drap

Jentas forsvarer mener det kan være i strid med menneskerettighetene å dømme et barn til forvaring, som kan være å anse som en livstidsstraff dersom ikke vilkårene for løslatelse blir oppfylt. Hun ba under prosedyrene i lagmannsretten juryen om å kjenne jenta utilregnelig slik at hun kunne bli overført til helsevesenet for å bli behandlet for psykose. (©NTB)