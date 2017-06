Aktor vil ha 20 års fengsel for de tre tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken (49). Forsvarerne er svært uenige, og viser til at alle de tiltalte nekter for planlegging.

Aktor Thorbjørn Klundseter vil ha 20 års fengsel for Odd Raymond Olsen, den 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn som i Gjøvik tingrett står tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken.

Aktor mener drapshandlingen var nøye overveid og planlagt av alle tre, noe som er en særdeles skjerpende omstendighet. Dersom domstolen kommer til at drapet var planlagt, vil det føre til strengere straffer for de tiltalte.

Aktor: Derfor er drapet planlagt

20 år: Aktor Thorbjørn Klundseter (til venstre) la i dag ned påstand om 20 års fengsel for de tre tiltalte. Forsvarer Jacob Ringsrød mener påstanden mot hans klient er hinsides. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Påstanden er helt hinsides. Det er konklusjonen på skyldspørsmålet og spørsmålet om planlegging som utløser 20 år, men det er etter min mening ikke bevismessig dekning for at drapet er planlagt. Alle har uavhengig av hverandre i sine forklaringer for politiet vært klare på at det som skjer der oppe, skjer på impuls, sier Jacob Ringsrød, som forsvarer 20-åringen, til VG.

Syvbarnsmorens forsvarer, Arnor B. Ilstad, er overrasket over at aktor ikke gjør større forskjell på de tiltalte.

– Dette kan jeg ikke forstå. Det ville vært naturlig i denne saken.

Tilbake på åstedet: Husket ikke hvordan det så ut

Nekter skyld

Planlegging nekter alle tre for, men Olsen har uttalt at han hadde «litt» drap i tankene. Olsen har erkjent å ha knivstukket og tent på Bakken på Veståsen, men mor og sønn nekter straffskyld for drap.

ÅSTEDSBEFARING: Mandag var de tre tiltalte tilbake på åstedet. (Helt til venstre går en politimann). Foto: Frode Hansen , VG

Aktor Klundseter mener mor og sønn har medvirket både fysisk og psykisk til drapet, forut for drapet og på drapsåstedet. De to nekter straffskyld for drap.

Aktor sier at utgangspunktet for Olsen er 21 år, men at han fortjener å få en viss strafferabatt ettersom han har innrømmet å ha begått drapet. Samtidig mener aktor at han bare fortjener ett år fordi han ikke erkjenner at drapshandlingen var planlagt.

– Misforstått

Olsens forsvarer, Per Espen Eid, skjønner ikke det er mulig å gi 20 år.

– At min mann får en så høy påstand, når han tidlig har tatt ansvar for sine handlinger, skjønner jeg ikke. Jeg vil inderlig håpe at det ikke er her vi ender. Jeg vil understreke at dette er en svært alvorlig sak, men jeg er svært uenig i hvordan aktor forstår faktum, jeg mener han har misforstått de faktiske forhold, sier Eid om angivelig planlegging av drap, til VG.

UENIG: Forsvarer Per Espen Eid er uenig i påstanden om 20 år for Odd Raymond Olsen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

I retten har en alvorlig handling de tre tiltalte mente Bakken hadde begått, blitt beskrevet som motivet for hvorfor de tre oppsøkte Bakken. Syvbarnsmoren sier hun aldri hadde forestilt seg at situasjonen kunne eskalere til noe annet enn «grisebank».

Sønnen forklarer at han ikke så at Bakken ble knivstukket, men trodde han hørte knyttneveslag. Han forklarer at han ikke så blod da han hjalp Olsen å frakte Bakken ut i grøften. Han nekter å ha hentet bensinkanne og fyrstikker som ble brukt til å tenne på Bakken.

– Planlagt

Påtalemyndigheten mener at flere momenter i hendelsesforløpet beviser at drapet var planlagt, og peker særlig på hvordan og hvorfor de tiltalte oppsøkte Bakken og videre hvor ferden etter dette gikk: