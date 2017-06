Aktor: Drapet på Nils Olav (49) var overveid og planlagt

GJØVIK (VG) Påtalemyndigheten mener drapet på Nils Olav Bakken var en planlagt og overveid handling begått av alle tre tiltalte i fellesskap.

I formiddag startet statsadvokat Thorbjørn Klundseter sin prosedyre i rettssaken mot de tre som står tiltalt for båldrapet, hvor Nils Olav Bakken ble knivstukket og påtent natt til 3. september i fjor.

De tre tiltalte er Odd Raymond Olsen (36), en 44 år gammel syvbarnsmor og hennes 20 år gamle sønn. Olsen, som begikk drapshandlingen, erkjenner skyld, mor og sønn, som ifølge påtalemyndigheten medvirket til drapet, nekter skyld.

Tilbake på åstedet: Husket ikke hvordan det så ut

Klundseter sier at påtalemyndigheten mener at drapet var en overveid handling og at det var planlagt av de tre tiltalte. De tiltalte nekter for at drapet var planlagt.

I retten har en alvorlig handling de tre tiltalte mente Bakken hadde begått, blitt beskrevet som motivet for hvorfor de tre oppsøkte Bakken. Mor og sønn nekter for at planen var å drepe, mens Olsen har uttalt at han hadde drap «litt i tankene».

PÅ ÅSTEDET: Her står aktor Thorbjørn Klundseter. Rettens aktører var på befaring på Veståsen, åstedet for drapet. Foto: Frode Hansen , VG

– Planlagt

Påtalemyndigheten mener at flere momenter i hendelsesforløpet beviser at drapet var planlagt, og peker særlig på hvordan og hvorfor de tiltalte oppsøkte Bakken og videre hvor ferden etter dette gikk:

Olsen fylte opp bensinkanne, ifølge videoovervåkning



Barnesikringen blir skrudd på i BMW-en, mener aktor videoovervåkning viser

Det ble hentet strips hjemme, ifølge vitneforklaring



Bensinkannen blir flyttet fra BMW-en og over i Chevrolet Van-en (brukt opp til åstedet), ifølge de tiltaltes forklaringer

Tobakkspakken og mobilen til Nils Olav Bakken lå hjemme, ting han sjeldent forlot, ifølge vitneforklaring

Åstedet ligger langt fra hovedveien, inne på en øde grusskogsvei

Tilbake på åstedet

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

De tiltalte har forklart at de skulle prate om den påståtte alvorlige handlingen oppe på Veståsen. Olsen forklarte at Bakken innrømmet dette overfor ham på tomannshånd, og Olsen ville han skulle innrømme dette over syvbarnsmoren og hennes sønn.

– Jeg vil hevde det er beleilig at Nils Olav hadde erkjent (den alvorlige handlingen) hjemme og at Olsen ba Bakken oppe på åstedet å fortelle hva han hadde sagt hjemme. Det er påfallende for meg at Nils Olav i en diskusjon med tre stykker, hvor alle tre har et nært forhold til N. (påstått fornærmet for alvorlig handling), plutselig skulle erkjenne handlingen, sier Klundseter.

Mandag formiddag var de tre tilbake på Veståsen, 296 dager etter at Bakken ble drept med kniv og påtent mens han fortsatt skal ha vært i live, ifølge Olsen forklaring og obduksjonsrapport.

Ett drap – tre forklaringer

Odd Raymond Olsens forklaring:

36-åringen sier at situasjonen på Veståsen eskalerte da Bakken først ikke ville innrømme handlingen, hevet stemmen og la armen på skulderen til syvbarnsmoren.

20-åringen og Olsen brøt inn, og Olsen satt seg oppå Bakken. Olsen forklarer at han spurte Bakken om han var redd for å dø og at han først ba syvbarnsmoren hente strips og at hun forsøkte å stripse Bakken, mens han forsøkte å vri seg unna.

Han fikk så kniv av syvbarnsmoren og spurte de to andre: «Skal vi ta’n?», om å drepe. Han hevder mor og sønn svarte bekreftende.

Han knivstakk Bakken flere ganger og at 20-åringen sparket Bakken i hodet med vernesko. Han spurte 20-åringen om å hente bensinkannen, og sier de to bar Bakken ut i grøftekanten, og at han deretter dynket Olsen Bakken med bensin og tente på mens Bakken fortsatt var i live.

Han forklarer at syvbarnsmoren visste Bakken skulle tennes på da hun flyttet bilen at hun tok hånd om kniven etter knivstikkingen.

Syvbarnsmorens forklaring:

44-åringen forteller at hun fikk en kniv av Olsen som hun skulle «skremme» Bakken med, men at hun ikke gjorde det. Hun forklarer at Bakken innrømmet den alvorlige handlingen da Olsen sa: «vær ærlig nå».

Hun sier Bakken la armen på henne, noe som førte til at 20-åringen la Bakken i bakken. Ifølge tiltalen skal hun ha holdt fast i benene til Bakken, mens hun selv forklarer at hun tok tak i Olsens ben da han satt oppå Bakken. Hun forteller også at hun bare kom «borti» armen til Bakken da hun skulle kutte opp strips, ikke at hun stakk ham.

Hun forklarer så at det ble mye skriking og roping og at hun satte seg i bilen og kjørte den 15 meter lenger opp på grusveien. Hun så ikke knivstikk eller påtenning.

– Det var aldri i mine tanker at det skulle skje noe annet enn at han skulle få litt grisebank, sier syvbarnsmoren som forteller at hun ikke så bensinkannen bli fylt opp og ikke visste at den var med.

20-åringens forklaring:

Han forteller at han på signal fra Olsen la Nils Olav i bakken. Olsen ble sint da Bakken truet dem og spurte Bakken om han var redd for å dø.

Han holdt rundt armen til Bakken mens Olsen satt oppå ham og slo Bakken med knyttet neve mellom skulderbladene. Moren prøvde å skjære av strips og «raspet» Nils Olav på høyre hånd.

Han hørte så Bakken skrike, fikk panikk og sparket Bakken i hodet. Han påpeker at han ikke hadde vernesko, men myke skinnsko.

20-åringen forklarer at han sto nær Olsen og Bakken, men trodde han hørte slag, ikke knivstikk. Han trodde at Bakken besvimte og at han deretter hjalp Odd Raymond dra ham ut i grøften ved at de tok tak i hvert sitt ben. Han hevder han ikke så blod.

Han forklarer at han ikke hentet bensinkanne og lighter og at han satt i bilen da han hørte lyden av væske helles ut og deretter at han så store flammer.

Verken mor eller sønn mener Olsen sa «skal vi ta'n».