Aktor ber om 13 års fengsel for partnerdrap

Aktor mener at 51-åringen som er tiltalt for forsettlig drap på kona (42), gjorde det med vilje og mener mannens vådeskudd-forklaring ikke holder mål.

– Jeg mener tiltalte hadde motiv for å gjøre dette siden hans kone ville forlate han til fordel for en annen mann, og at to vitner har forklart at han har sagt at kvinner som er utro kan drepes, sa aktor Jo Christian Jordet i sin prosedyre i Gjøvik tingrett fredag, ifølge NRK.

I tiltalen står det at 51-åringen skjøt ektefellen med ett skudd fra en rifle på kloss hold i parets hjem på Gran i Hadeland om kvelden lørdag 9. januar.

Skuddet traff blant annet hjertet og lungene, og hun døde nærmest umiddelbart.

Dagen før drapet skal kona ha gitt den 51 år gamle ektemannen beskjed om at hun ville skilles. I sin forklaring har mannen derimot sagt at rifleskuddet gikk av som følge av uforsiktig omgang med skytevåpen.

Mannens forsvarer Harald Stabell har hele tiden vært klar på at klienten hans kun erkjenner straffskyld for uaktsomt drap.

Mannen i retten: «Rita min...Detta var ikke meninga»