Ahmed (29) slått ned under Pride: – De filmet meg og lo

– Jeg kan ikke se for meg noe annet enn at det var på grunn av måten jeg så ut, sier Ahmed Umar, som måtte tilbringe Pride-kvelden på legevakten.

Lørdag ble Pride-paraden avholdt i solfylte Oslo. Etter en vellykket markering gikk Ahmed Umar (29), en av Norges første åpne homofile med bakgrunn fra Sudan, hjem til Grünerløkka for å skifte, før han skulle ut igjen og møte venner.

Men tre menn i en bil i hans eget nabolag ville det annerledes, forteller Umar, som møter VG på legevakten lørdag kveld.

– Jeg hadde på meg et kostyme som jeg hadde brukt i paraden. Det satt en gjeng i en parkert bil, og da jeg kom nærmere, kom tre av dem ut og begynte å filme meg med mobilen.

Kommentar: Hvordan kan noen være imot kjærlighet?

– Filmet og lo



Han har et tydelig sår, som legevakten har limt igjen, og en stor hevelse på kjeven etter det som utspilte seg 200 meter fra hans egen leilighet.

– Jeg uttrykte med blikket overfor dem at jeg synes det var ukomfortabelt at de filmet meg, men de bare lo hver gang jeg så på dem. Den tredje gangen rakk jeg dem fingeren.

En av mennene løp etter Umar, stoppet ham og spurte hvorfor han rakk fingeren, sier Umar. «Vil du ikke ha oppmerksomhet?» skal mannen ha spurt, før han sparket Umar på rumpa.

Umar sier han svingte en bærepose han hadde i hendene mot mannen, og en av de andre mennene kom og blandet seg. Umar sparket etter dem, og da kom det et slag.

– Jeg fant meg selv på bakken etter noen sekunder, og det tok litt tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd, sier Umar.

Pride-flagg: Skal anmelde tyveri

Ør i hodet og med et blødende sår fra kjeven måtte han spørre vitner om å få låne en telefon. Ingen ville hjelpe. Etter å ha bedt noen vitner om å ringe politiet, kjørte en politipatrulje Umar til legevakten.

Les også: Står frem som bifil etter Orlando-terroren

– Sånne folk vil aldri forandre meg



Han er nyinnflyttet i nabolaget mellom Grünerløkka og Rodeløkka, og vet ikke om mennene bor i området. Han har ikke sett noen av dem før, sier han. Men uansett hvem de er, er Umar ikke i tvil om at volden fant sted på grunn av hans utseende.

– Hva annet kan være grunnen? De filmet meg og lo, så jeg kan ikke se for meg noe annet enn at det var på grunn av måten jeg så ut. Det var en provokasjon.

– Hvis man ikke tåler at noen er annerledes, så må de bare leve med det, sier Umar, som har anmeldt saken til politiet.

MÅTTE LIME: Umar sier han ble kjørt til legevakten av politipatruljen. Der måtte han lime et sår på haken. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Vi må snakke om og kjempe mot sånne saker som dette, med de sterkeste midler. At en ikke skal føle seg trygg i sitt eget nabolag aksepterer jeg ikke. Sånne folk vil aldri gjøre at jeg forandrer min livsstil, sier Umar.

Les også: Slik vil regjeringen bekjempe haterne

Oslo-politiet, ved Monica Lillebakken, leder for hatkrimgruppen, sier det er opprettet fire saker i tilknytning til Pride-uken. I saken Umar forteller om rykket politiet ut.

– På stedet ble det påtruffet to personer som nå har status som mistenkte. Politiet tok avhør av dem på stedet. Partene har litt ulik oppfatning av hva som skjedde og bakgrunnen for at det ble tatt bilder. Vi har opprettet en kroppskrenkelsessak og etterforsker nå motivet, sier Lillebakken til VG.

– Jeg vet hvor du bor

Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv verden, som har medlemmer med mange ulike minoritetsbakgrunner, forteller til VG at hun også opplevde svært skremmende hatkriminalitet og vold på fredag.

Flere personer var samlet i hennes bakgård fredag kveld for å rigge opp lydutstyr og pynte en tilhenger som skulle brukes i Pride-paraden. Da kom tre menn mot dem, og en av dem hevder hun ropte skjellsord rettet mot dem på urdu.

PYNTET TILHENGER: Susann Demou Øvergaard (til venstre), med flere andre, rigget og pyntet denne tilhengeren da de skal ha opplevd å bli kalt «jævla lesber» og «jævla homser». Foto: Privat

– Han kalte oss jævla homoer og jævla lesber. Han dro seg i kjønnsorganet og sa han skulle vise meg, noe jeg oppfattet som at han hentydet til voldtekt. Jeg tok opp telefonen og ringte politiet. Da ble han aggressiv og dyttet meg opp til en vegg i portrommet og sa «jeg vet hvor du bor», sier Øvergaard, som forteller at mannen slapp henne og gikk fra stedet med to andre menn.

Hun forteller at hun og andre deretter fulgte etter mannen på avstand mens hun selv hadde politiet på telefon.

– Da sa han: Ringer du dere politiet? Jeg driter i politiet.

– Bekymrende

Øvergaard sier at mannen gikk rundt i område til politiet kom.

– Det føltes ikke trygt – selv om jeg hadde politiet på telefonen. Mens jeg hadde dem på høyttaler spurte de hvordan han så ut, og da løp mannen mot meg og skrek til politiet hva han hadde på seg og hvordan han så ut. Han tror vel ikke det er så farlig å hetse og angripe homofile. Det mest ekle var mangelen på respekt. At man er så trygg i sin sak at man bare venter på politiet.

Totalt har hun hørt om fem alvorlige hendelser under Pride-uken – og det er før organisasjonen har bedt folk si fra.

– Så mange hendelser har vi ikke opplevd tidligere. Det er en bekymrende utvikling, sier Øvergaard, som synes det er veldig synd at LBT-personer fra land som er vant med undertrykking opplever en slik hendelse i Norge.

TAR SAKENE PÅ ALVOR: Monica Lillebakken, leder av hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt, sier de nå etterforsker fire saker i tilknytning til Pride. Foto: Helge Mikalsen , VG

Tar sakene på alvor

I saken Øvergaard forteller om, sier Lillebakken at det er opprettet sak på både hatefulle ytringer og vold.

Mannen som har status som mistenkt var på stedet, men ønsker ikke å la seg avhøre.

Lillebakken sier at Oslo politidistrikt gjorde forberedelser med tanke på slik kriminalitet Umar og Øvergaard forteller om før Pride.

– Fire saker er ikke et stort antall saker hvis man tenker på hvor mange mennesker som var i byen under arrangementet, men én sak er én sak for mye. Ingen burde bli utsatt for en straffbar handling med bakgrunn i hvem de er! Vi tar alle sakene på alvor og etterforsker dem, sier Lillebakken, som påpeker at det også er store mørketall når det gjelder hatkriminalitet.

– I hovedsak så tror jeg de fleste har oppfattet at det var god stemning i byen. Men man vil av og til oppleve slik hendelser, noe som ikke er bra, sier Lillebakken, som selv deltok for første gang i paraden lørdag.