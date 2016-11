Aftonbladet om «Sommerstuga-drapet»: Etterforskes for å ha sendt kjæresten hemmelige lapper i fengsel

41-åringen og hennes 18 år gamle kjæreste ble i august pågrepet i Trondheim og siktet for drap. Nå etterforskes 41-åringen for å ha sendt hemmelige lapper til kjæresten i fengsel, skriver Aftonbladet.

Både den 41-årige kvinnen og hennes 18 år gamle kjæreste har siden 2. september sittet fengslet med brev- og besøksforbud, siktet for drapet på kvinnens far og drapsforsøket på hennes mor i et sommerhus i Arboga 3. august i år.

De to sitter isolert fra omverdenen, og likevel har kvinnen ifølge Aftonbladets kilder skrevet flere lapper til 18-åringen i fengsel.

Avisen skriver at Kriminalomsorgen har funnet flere lapper til 18-åringen i en oppbevaringsboks i dusjrommet. Etter en razzia på kvinnens fengselscelle fant de også flere lapper, skriver Aftonbladet, blant annet i korken på en penn.

ÅSTEDET: En 68 år gammel mann ble drept i dette sommerhuset i Arboga den 3. august. Politiet pågrep i slutten av august hans datter og hennes kjæreste i Trondheim og siktet dem for drapet. Foto: Frode Hansen , VG

Hverken politiet eller kvinnens advokat vil kommentere eller bekrefte opplysningene overfor avisen.

Kjæresteparet ble pågrepet på et hotellrom i Trondheim i slutten av august og siktet for det brutale «Sommerstuga-drapet» i Arboga.



Politiet har ikke ønsket å oppgi hvorfor de to oppholdt seg i Trondheim.



Mor ble knivstukket – tryglet om hjelp



Kvinnens far ble drept på sommerhuset den 3. august, mens kvinnens mor (63) overlevde og ringte politiet, knivstukket og hardt skadet.

– Hjelp, jeg har hull i kroppen, var hennes bønn til politiet.

Etter spørsmål fra forsikringsselskapet IF har politiet også startet drapsetterforskning av dødsfallet til 41-åringens eksmann i fjor. Han ble funnet druknet på en meters dyp ved sommerhuset i Arboga den 8. august i fjor. Kvinnen (41) og hennes kjæreste er ikke siktet i denne saken.

