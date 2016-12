Advokat-avsløringen: Mann pågrepet for hvitvasking

En tidligere ansatt (39) hos den siktede Oslo-advokaten Amir Mirmotahari er pågrepet. Politiet mener vedkommende har vasket kriminelle penger.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

39-åringen er ikke advokat, men hadde en annen rolle i advokatfirmaet til Amir Mirmotahari.

Bakgrunnen for pågripelsen er funn av flere mistenkelige pengeoverføringer fra mannens private bankkonto.

– En tidligere ansatt som jobbet i firmaet er siktet for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt til VG.

Pågripelsen er et resultat av den omfattende etterforskningen politiet startet etter VGs avsløring om Oslo-advokaten Amir Mirmotahari i juni.

Intervju med ekskona: – Burde vært mer på vakt mot Amir

SKJULTE SEG: Dette bildet ble tatt av Amir Mirmotahari bare timer før han ble pågrepet av politiet 16. juni i år. Foto: Frode Hansen , VG

– Sekssifret beløp

Politiet mener den tidligere ansatte har overført penger til innsatte i flere fengsler.

Det skal også ha blitt overført penger til personer i utlandet, som kan knyttes til innsatte i fengslene.

Flere av de innsatte skal ha vært klientene til Amir Mirmotahari.

– Totalt dreier det seg om et sekssifret beløp, sier Brekke.

I går ettermiddag og kveld satt 39-åringen i avhør på Politihuset i Oslo.

Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til anklagene om hvitvasking.

Advokat Fredrik Brodwall forsvarer 39-åringen. Forsvareren skriver i en SMS at han ikke ønsker å kommentere saken.

Ny VG-avsløring: Noen tjente store penger på lydopptaket. Dette er jakten på de ukjente pengeutpresserne.

Advokat-avsløringen

15. juni avslørte VG at Mirmotahari spurte en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer i forkant av en rettssak. Det fantes lydopptak av hele torpedo-samtalen.

Bakgrunn: – Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye. Folk gjør ikke noe med det, ikke sant. Våkner opp med en dose, ikke sant.

VGTV-dokumentar: Advokaten og torpedoen

Dagen etter ble Mirmotahari pågrepet. I september ble han stemplet som «uskikket som advokat» og fratatt bevillingen.

Mirmotahari sitter fortsatt i varetekt og er blant annet siktet for motarbeiding av rettsvesenet, grov korrupsjon, narkotikaforbrytelser og grov tvang.

Flere pågripelser

Politiet har det siste halvåret gjort flere pågripelser i sakskomplekset:

25. august: En fengselsbetjent (28) i Oslo fengsel ble pågrepet for grov korrupsjon. Politiet mener han har skaffet Mirmotahari nye klienter blant de innsatte i fengselet. Dette skal ha skjedd i bytte mot en penger, gaver eller tjenester. Han sitter fortsatt i varetekt, men skal etter planen løslates tirsdag.

Grafikk: , Tom Byermoen

8. september: En kvinnelig tolk i 50-årene ble pågrepet for grov korrupsjon. Politiet mener hun skaffet Mirmotahari nye klienter i straffesaker hvor hun hadde oppdrag. Dette skal ha skjedd i bytte mot penger, gaver eller tjenester. Tolken er løslatt, men fortsatt siktet.

9. november: Advokatfullmektigen Usama Ahmad (30) ble pågrepet for grov korrupsjon. Politiet mener fengselsbetjenten skaffet ham nye klienter i bytte mot penger, gaver eller tjenester. Han sitter fortsatt i varetekt.

I helgen avslørte VG at to menn brukte lydopptaket til å presse Mirmotahari for flere hundre tusen kroner i 2015. De to mennene er ikke avhørt av politiet.

– Dette er svært interessante opplysninger for oss. VG omtaler helt nye personer og forteller hvilken rolle de skal ha hatt i en eventuell utpressing av Mirmotahari, uttalte politiadvokat Brekke på lørdag.

Les VGs avsløringer:

Del 1: Advokaten og torpedoen

Del 2: Den nye nattklubben

Del 3: Menneskehandel-ofre oppringt fra advokatens telefon

Del 4: Mystisk person visste om kidnappingsplaner

Del 5: Jakten på de ukjente pengeutpresserne

Hør hele samtalen mellom advokaten og torpedoen: