66-åring dømt for overgrep mot 62 barn

Mannen skal ha instruert barn til å utføre seksuelle handlinger på hverandre.

66-åringen er dømt til åtte års fengsel av Bergen tingrett.

Mannen var tiltalt blant annet for å ha bestilt nettstrømming av overgrep mot filippinske barn. Til sammen skal mannen ha forgrepet seg på 62 barn – av dem 20 filippinske, ifølge NRK. Noen av barna var under 14 år.

– Jeg synes det var vanskelig å komme frem til hva jeg skulle nedlegge som påstand, og jeg er således fornøyd med at retten har bedømt forholdene på samme måte som påtalemyndigheten har gjort, sier aktor Marit Bakkevig til kanalen.

Den 66 år gamle mannen er dømt for å ha instruert barn til å utføre seksuelle handlinger på seg selv og på hverandre, mens handlingene ble filmet. Han skal ha betalt store summer for å begå handlingene.

Retten mener mannen selv har organisert overgrepene. I dommen står det at mannen har «visst at de mindreårige ofrene og deres familier var fattige, slik at de var avhengig av de penger han betalte for de seksuelle handlingene», skriver NRK.

Mannen har også vært i kontakt med 42 norske barn og lurt disse til å kle av seg foran kamera.

Minst ti nordmenn har vært under etterforskning for bestilling av direktesending av seksuelle overgrep mot barn på Filippinene.

Det var Riksadvokaten som ba Kripos ta affære etter VGs avsløring av norske menn som betaler for direktesendte overgrep.