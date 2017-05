48 nye overgrepssaker avdekket

Politiet i Møre og Romsdal har avdekket 48 nye saker om nye saker om overgrep gjennom en aksjon som har pågått i flere måneder, melder TV 2.

– Vi har identifisert 50 personer som har delt eller mottatt overgrepsbilder eller deltatt i samtaler på nett som omhandler overgrep mot barn, opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.

Hun leder politidistriktets egen «Dark room»-aksjon, som i Møre og Romsdal har fått navnet «Operasjon Jupiter».

Av de 48 sakene tilhører ni Møre og Romsdal politidistrikt, mens resten er oversendt andre politidistrikt for etterforskning.

Saken begynte å rulle i midten av november da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder. Her fant dataetterforskerne et par tusen overgrepsbilder og et par hundre videofiler. Gjennom analyse av mannens datamaskin, fant politiet fram til personer mannen hadde delt med eller mottatt overgrepsbilder fra.