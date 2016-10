46-åring fengsles i fem år for overgrep mot stesønner

En 46 år gammel mann er i Frostating lagmannsrett dømt til fem års fengsel for blant annet seksuell omgang med barn under 14 år. Fengselsdommen er den samme som han ble idømt i tingretten.

Mannen er dømt for seksuelle overgrep mot sine to stesønner som da var under 14 år gamle. Han må også betale guttene til sammen 325.000 kroner i oppreisningserstatning, som er noe lavere enn det tingretten kom fram til, melder NRK.

Frostating lagmannsrett skriver i dommen at det ikke finnes formildende omstendigheter i saken og peker på at overgrepene mot stesønnene framstår som planlagte og at det tidvis er brukt alkohol for å få barna med på handlingene, melder NTB.

– Det er skjerpende ved straffutmålingen at han langt på vei bagatelliserer forholdene han nå er dømt for. Ved å hevde at barna selv ved flere anledninger har tatt initiativet til handlingene, fremstår han ansvarsfraskrivende og uten empati, skriver lagmannsretten i dommen.

Politiet beslagla 4.000 bilder og 174 filmer av barn i seksuelle situasjoner hjemme hos mannen. Han er også dømt for å ha tatt bilder av kjønnsorganene til sin egen sønn da gutten var to år, og for via en chattetjeneste ha betalt en indisk mann for å finne gutter og filme de mens de onanerte. Han har også filmet en mindreårig gutt som var i familie med hans samboer.