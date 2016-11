37-åring siktet forsettlig drap etter knivstikking i Moss

Politiet har siktet en mann (37) for forsettlig drap etter at en annen mann (33), som ble knivstukket i Moss, døde av skadene natt til tirsdag.

Det var like etter klokken 18 mandag kveld at politiet fikk melding om knivstikking på en privat adresse på Jeløy.

– Tilstede i leiligheten var også to andre personer. Den ene, en 37 år gammel mann, ble umiddelbart pågrepet av poltiet. Han er nå siktet for forsettlig drap, opplyser politiet på en pressekonferanse i politihuset Grålum i Sarpsborg.

Mannen, som først ble siktet for drapsforsøk, er ennå ikke avhørt men dette vil sannsynligvis skje senere i dag.

Den tredje personen som var tilstede, en 59 år gammel mann som eide leiligheten, ble innbrakt med status som vitne, men han fikk gå etter avhør.

– Det vi kan si om de involverte er at alle kjenner hverandre fra tidligere og at de har tilknytning til et rusmiljø i Moss, opplyser politiet.

Politiet er svært interessert i å komme i kontakt med personer som de siste dagene har hatt kontakt med gjerningsmann eller offeret

33-åringen, som hadde alvorlige skader i brystregionen, ble fløyet til Ullevål universitetssykehus hvor han døde på operasjonsbordet på Ullevål sykehus klokken 00.55.