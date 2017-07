Tre av personene ble varetektsfengslet i forrige uke. Politiet knytter dem til et større hasjbeslag fra en skog i Oslo.

Den siste uken er 25 personer pågrepet i en større innsats mot kriminelle nettverk i Oslo, opplyser politiet i Oslo.

Fem personer er varetektsfengslet for narkotikalovbrudd, skriver politiet i pressemeldingen.

– Vi har hatt en større innsats de siste månedene og nå den siste tiden mot kriminelle nettverk i Oslo. Det gir også resultater og fem stykker er varetektsfengslet i narkotikasaker, sier sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid, til VG.

Hasjbeslag i skog

Ifølge VGs opplysninger er tre stykker varetektsfengslet for et større beslag av hasj i en skog. En av dem er godt kjent for politiet fra før for tilknytning til et gjengmiljø i Oslo.

Det fremgår av en av fengslingskjennelsene at politiet gjennom kameraovervåkning av området der narkotikaen var plassert i et depot i skogen, klarte politiet å identifisere de tre personene.

En 22-åring forklarte ifølge en fengslingskjennelse om hvorfor han ble observert på stedet. Retten festet ikke lit til at han skulle dra ut i skogen for å lete etter husnøklene sine sammen med kamerater og «kretse rundt stedet der IKEA-bagen med hasj» lå.

«Det arbeides aktivt for å avdekke bakmenn i saken. Ytterligere pågripelser kan ikke utelukkes.» står det i kjennelsen.

22-åringen som er varetektsfengslet etter hasjbeslaget i skogen, erkjenner ikke straffskyld.

- Han kjenner ikke til omstendighetene og sier han ikke har noe med denne saken å gjøre, sier Eva-Marie Stryker, som var forsvarer for mannen som forklarte at han letet etter husnøkler.

– Høyt konfliktnivå

Ifølge VGs opplysninger prøvde politiet å opprettholde et oppholdsforbud i store deler av Oslo for en mann de mener har tilknytning til et gjengmiljø.

Området omfattet Tøyen, Grønland, Sofienberg, Kampen og deler av Galgeberg. Men Oslo tingrett fant at det ikke var lovhjemmel for å gi oppholdsforbud for et så stort område.

Politiet argumenterte for at et oppholdsforbud – sammen med økt politiinnsats i området – ville kunne virke forebyggende på eventuelle gjengoppgjør og voldsutbrudd.

Konfliktnivået i de aktuelle områdene er ifølge politiet svært høyt for tiden, fremgår det av kjennelsen.