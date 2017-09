23-åring tiltalt for Maxbo-drapet:  Forklarte drapet i voldsomt tempo

NOTODDEN (VG) Den drapstiltalte 23-åringen forklarte drapsdagen på 3,5 minutter. Retten fikk i løpet av den korte tiden høre om en konflikt med drapsofferet, IS-filmer, steroider og halshugging.

Lørdag 3. desember i fjor ble tømrer Frode Sanni (42) brutalt drept på Maxbo på Notodden av en 23 år gammel mann ansatt i byggevareforretningen.

I dag reiste han seg fra tiltalebenken, for å svare på formalia fra dommeren og sto deretter overfor aktor Anne Margrete Katteland da hun leste opp tiltalen:

Midt på dagen skal 23-åringen ifølge tiltalen ha stukket Sanni gjentatte ganger med kniv i hals- og nakkeregionen og skilt Sannis hode fra kroppen ved å skjære med kniv og hugge med en øks, slik at den lokale tømreren døde inne på et kafferom i forretningen.

Dette erkjente 23-åringen straffskyld for.

Hurtig forklaring

Tiltalte startet med å forklare at han og Sanni hadde en uoverensstemmelse, og han hevder at Sanni skyldte ham penger for arbeid han selv hadde gjort for tømreren.

Han hevdet også at Sanni truet med å slå ham. Et tema for etterforskningen har vært mannens forhold til IS-filmer og henrettelser. Slike filmer skal tiltalte ha vist Sanni.

Om selve drapsdagen forklarte tiltalte i et voldsomt hurtig tempo og med skjelvende stemme at Sanni skal ha truet med å slå ham om tiltalte viste ham flere IS-filmer.

23-åringen forklarte at Sanni så dro, men kom tilbake like etterpå for å handle listverk.

– Han kommenterer at jeg har sår på knokene, og han spør om jeg har det for å være tøff. Jeg har stablet Leca-blokker, svarer jeg.

Den tiltalte 23-åringen hevdet at stemningen deretter ble aggressiv og at det på ny oppstod en krangel om IS-filmene. Dette skal ha gjort at det svartnet for ham:

– Jeg var på klonazepam og steroider, aggresjonsnivå ganger ti. Jeg setter meg i bilen, skal jeg forklare alt resten? Vil du ha detaljene eller? spør så den tiltalte, før han deretter forklarte seg detaljert om selve drapshandlingen.

– Etter det gikk jeg inn på Maxbo, så sier jeg at livet mitt er ødelagt, det spiller ingen rolle. Jeg tok en telefon, pratet. Venta på brannvesenet. Jeg sa klart og tydelig ifra om at jeg er helt rolig, det var rolig stemning da politiet kom, forklarte han.

Anabole steroider

Tiltalte svarte før denne raske forklaringen «ja» fire ganger under spørsmålet om han erkjente straffskyld for oppbevaring av LSD og bruk av anabole steroider.

Sakkyndige har vurdert 23-åringen til å være strafferettslig tilregnelig.

Aktor, Anne Margrete Katteland, skriver i tiltalen at det tas forbehold om å nedlegge påstand om 18 års forvaring.

Politiet ønsket tidlig å finne ut av mannens bruk av anabole steroider, og 23-åringens forsvarer, Morten Furuholmen, sa i dag at dette ville bli et viktig tema for forsvaret.

På spørsmål fra aktor forklarte tiltalte at han fra mars av begynte å bruke større og større mengder anabole steroider. Samtidig med dette økte interessen for vold og voldelige filmer på internett.

– Jeg forandret meg for dag til dag, ble selvsikker, men fikk psykiske bivirkninger. Fikk søvnproblemer og ble svært aggressiv.

Han omtaler dosene han brukte som «ekstreme».

– Hva skjedde med sinnet ditt? spurte aktor.

– Til vanlig er jeg ikke spesielt sinna, jeg svelger det meste. Men nå svartnet det for meg for små kommentarer. Kjenner du våkner om morgenen og er dritforbanna uten grunn.

– Hva tenkte du om det?

– Jeg ble mer fornøyd med utseende, så det veide litt opp. En dag kan du ha en veldig god dag og føler deg i god form og du føler deg uovervinnelig, så kan det skje en negativ ting.

– Syk idé

Aktor ville også vite om tiltalte forsto at Sanni reagerte på de voldelige IS-filmene.

– Ja, skjønner det er støtende. Men han spurte om å få se. For meg virket det som han skulle sette meg på plass, jeg tror ikke han ble så veldig støtt av det.

Han forteller at stoffet han gikk på, gjorde ham empatiløs. At han ble ekstremt voldsfiksert. At han fikk en «syk» idé om å drepe da han gikk ut av bilen og at han ville få respekt «på en måte».

– I dag er dette helt uforståelig for meg.