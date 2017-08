Den 21 år gamle kvinnen sier hun ikke har kunnskap om hvordan en 26 år gammel mann endte opp død i leiligheten hennes.

– Dette er en rolig og innesluttet ung kvinne, som har hatt store utfordringer de siste årene. Jeg kan likevel vanskelig se for meg at hun skulle kunne ta livet av noen.

Det sier en bekjent av den drapssiktede kvinnen. Siktelsen kom som en overraskelse på ham.

Han sier 21-åringen har vært en del av et rusmiljø.

På lørdag ble en 26 år gammel mann funnet død i omsorgsboligen på Ålgård i Rogaland, hvor kvinnen bodde. Politiet mener det er sannsynlig at avdøde ble drept.

Den drapssiktede 21 år gamle kvinnen nekter straffskyld og sier via sin forsvarer Jarle Rudi at hun ikke har noe kunnskap om hvordan 26-åringen kunne ende opp død i hennes leilighet.

Mandag ettermiddag avgjorde Stavanger tingrett at kvinnen skulle varetektsfengsles i 14 dager underlagt brev- og besøksforbud og full isolasjon i hele perioden.

Til Stavanger Aftenblad uttaler Rudi at kvinnen, som ikke var til stede under fengslingsmøtet, er svært preget.

Dømt tidligere

Kvinnen er tidligere dømt for flere forhold, blant annet narkotika.

Den manlige bekjente forteller at han kjenner både den drapssiktede og hennes familie godt gjennom hjelpearbeid opp mot kvinnen og han avviser at 21-åringen er voldelig.

– Hun har sine utfordringer, men jeg har aldri opplevde henne som voldsom eller brutal av noe slag. Dette kommer egentlig som et sjokk på meg. Jeg hadde aldri sett for meg at hun skulle havnet i en slik situasjon, sier han.

29-åring var på rømmen

En 29 år gammel mann, som i helgen var på rømmen, men som ble pågrepet natt til mandag, er også siktet for drap. Politiet opplyser til Stavanger Aftenblad at mannen er domfelt tidligere.

En tredje mann, en 21-åring, ble pågrepet lørdag, siktet for bevisunndragelse. Han hadde søndag ikke tatt formell stilling til spørsmålet om straffskyld, ifølge NTB.

Alle de tre siktede er bosatt i regionen.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Lars Ove Berge, sier til VG at det er for tidlig for politiet å komme med detaljer fra åstedet.

– Grunnen til at vi mener dette er et drap, går på en helhetsvurdering av de tekniske undersøkelsene på åstedet og vitneobservasjoner i saken. Vi kan ikke si noe om hvordan vi mener drapet har skjedd, sier Berge til VG.

Han sier de nå med nattens pågripelse av 29-åringen, har kontroll på persongalleriet i drapsetterforskningen.

– Det er ennå tidlig i etterforskningen, så vi kan ikke utelukke noe, men foreløpig mener vi å ha avgrenset saken til disse tre personene, sier Ålgård.

Berge sier de venter en foreløpig obduksjonsrapport av liket i løpet av dagen.

Politiet er fortsatt interessert i tips fra publikum og er interessert i observasjoner fra rundt Ålgård-leiligheten fra tirsdag forrige uke til og med fredag.