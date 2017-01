17 års fengsel for å ha mishandlet baby til døde

En 30 år gammel mann dømmes til 17 års fengsel for å ha mishandlet sin ti uker gamle sønn til døde. Moren (32) frifinnes.

Dommen falt i Oslo tingrett onsdag, melder NTB.

Mishandlingen skal ha skjedd gjentatte ganger over flere uker i foreldreparets hjem i Oslo. Gutten ble brakt til Akershus universitetssykehus 17. desember 2014, og han døde tre dager senere.

Les også: Jeg var en god far

Gutten var blitt påført flere ribbeinsbrudd, netthinneløsning, brudd i hodeskallen og flere blødninger i hjernen.

Begge foreldrene nektet straffskyld under rettssaken i desember.

Mor ba ham stoppe

Guttens far var tiltalt for å ha påført gutten skadene, mens moren skal ha vært vitne til volden uten å gjøre noe for å forhindre det. Selv om moren ikke meldte ifra, skal hun flere ganger ha bedt faren om å stoppe og gjort ham oppmerksom på at gutten kunne bli skadet eller dø av skadene.

Hun skal blant annet ha googlet «shaken baby» for å vise søkeresultatene til faren.

Sykehuset reagerte

Det var sykehuset som sendte en bekymringsmelding til politiet om skadene. Det førte til at foreldrene ble pågrepet og siktet for legemsbeskadigelse.

I midten av september 2015 ble siktelsen utvidet for dem begge til å gjelde drap eller medvirkning til drap, og paret ble varetektsfengslet. Da paret ble tiltalt i sommer, var det nedjustert til legemsbeskadigelse med døden til følge mot en forsvarsløs person.

I løpet av straffesaken ble tiltalen likevel endret til å omhandle drap.