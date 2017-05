14 års fengsel for hovedmannen bak P-husdrapet i Oslo

Hovedmannen bak drapet i et parkeringsanlegg på Grønland i Oslo i 2014 er i lagmannsretten dømt til 14 og et halvt års fengsel.

I juni 2014 ble familiefaren Khai Ngoc Dinh (44) funnet skutt i et parkeringsanlegg på Grønland. Han ble kjørt i ambulanse til Ullevål sykehus, men var død da han kom fram. Fem menn ble senere tiltalt for forholdet.

«Bar preg av ren henrettelse»

Hovedmannen har erkjent drapet og ble dømt for forsettlig drap. Straffen, som også omfattet andre forhold, herunder brudd på våpenloven, ble satt til fengsel i 14 år og seks måneder. Det ble i skjerpende retning lagt vekt på at drapet bar preg av å være en ren henrettelse.

KOM ALDRI HJEM: Khai Ngoc Dinh (44) var ute og øvelseskjørte med nevøen sin, men kom aldri hjem til samboeren og deres felles barn på Grønland i Oslo. Foto: Trond Solberg , VG

Tre av de øvrige tiltalte ble dømt for medvirkning til drap, de er dømt til fengsel i henholdsvis elleve år, åtte år og seks måneder og seks år og seks måneder.

Én ble dømt for kroppsskade under særdeles skjerpende omstendigheter. Han er dømt til fengsel i tre år. Avdødes samboer og sønn ble hver tilkjent 200 000 kroner i oppreisning.

Ny behandling i lagmannsretten

Da saken ble behandlet i tingretten erkjente den ene av de fem at det var han som skjøt og drepte avdøde. Han ble tiltalt for overlagt drap. De fire andre, som også var til stede da drapet fant sted, ble tiltalt for medvirkning til overlagt drap.

I desember 2015 ble alle de tiltalte dømt i samsvar med tiltalen. De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne. I april i år ble saken behandlet som meddomsrett med andre dommere.