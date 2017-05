– Målet er å legge press på terroristene slik at de gjør feil

– Terroristene som utfører aksjoner i Afghanistan er ikke ute etter å forhandle. De vil gjøre mest mulig skade på kortest mulig tid, forteller marinejegeren Ken Andersen.

Den erfarne marinejegeren får mandag Norges høyeste utmerkelse - Krigskorset med sverd.

– Målet til terroristene er å drepe flest mulig og så prøver de å gjøre mest mulig motstand. Terroristene går ofte i forsvarsposisjoner når sikkerhetsstyrkene kommer, for å påføre ytterligere skade, forteller Andersen til VG.

Han han har tjenestegjort til sammen 25 måneder i Afghanistan. Nå er han nettopp kommet tilbake fra Kabul hvor han har vært mentor for det afghanske spesialpolitiet CRU 222.

Kapteinløytnanten utførte oppdrag i forbindelse med et terrorangrep i 2015 på Park Palace Hotel i Kabul og et annet terrorangrep 6. oktober 2015 i nærheten av den russiske ambassaden.

«Under ekstremt krevende og farlige omstendigheter deltok han i striden med ekstraordinært mot. Med fare for eget liv bidro han til å frigi gisler og uskadeliggjøre terrorister. Andersens fremragende ledelse og innsats reddet med stor sannsynlighet et stort antall sivile liv.», heter det i begrunnelsen for tildelingen av Norges høyeste utmerkelse.

– Tid er kritisk



Andersen understreker viktigheten av å komme raskt til stedet der aksjonen pågår.

KRIGSHELT: Marinejegeren Ken Andersen på et av utallige oppdrag i Kabuls gater. Foto: Marinejegerkommandoen

– Tiden fra hendelsen starter til styrken er på plass er kritisk. Når vi har kommet frem er målet å legge press på terroristene slik at de minsker sitt handlingsrom, sier marinejegeren, og legger til:

– Målet er å få terroristene til å bryte sine prosedyrer og teknikker for så å gjøre feil. Når de gjør feil, kan vi utnytte situasjonen og snu momentet til vår fordel, sier marinejegeren.

I tillegg å være mentor har han vært nestkommanderende i det norske marinjegerbidraget som bistår CRU.

– Ved spesielt krevende angrep hvor situasjonen tilsier at menneskeliv unødig kan gå tapt, er jobben min også å kunne lede et angrepslag og gjennomføre angrep mot terrorister, sier marinejegeren. Dette gjøres bare i spesielle tilfeller hvor det afghanske spesialpolitiet har behov for støtte, forteller han.

– Små veltrente enheter



Andersen mener små veltrente og godt utstyrte enheter kan håndtere de fleste situasjoner.

– Du trenger ikke 50 mann til å bekjempe to terrorister som har forskanset seg. Det som er avgjørende er at det hurtig settes inn riktig personell med høyt treningsnivå, sier marinejegeren.

Han understreker at terroristene har valgt tid, sted og rom når de slår til, og derfor har fordelen av overraskelsesmomentet.

– De har på forhånd rekognosert målet de angriper utenifra - og noen ganger har de også skaffet seg informasjon innenfra – slik at de har en plan å følge og utfører denne planen presist, forteller marinejegeren.

– Terroristene blir stadig bedre



– Terroristene blir stadig bedre og mer utspekulerte, og utvikler hele tiden nye måter å forårsake død og lemlestelse på. Blant annet medfører dette at de også blir flinkere til å utfordre og utgjøre en alvorlig trussel mot sikkerhetsstyrkene som bekjemper dem, sier marinejegeren.

Han mener taktikken som terroristene bruker i Kabul har store likheter med det som har skjedd under de store terrorangrepene som har skjedd i Europa og i Mumbai i India

– Målet er å gjøre mest mulig skade. Terroristene slår til mot mål hvor de vet det er mange sivile som kan rammes. Det er ofte koordinerte angrep med mange angripere og aktører som på forskjellig vis understøtter angrepet. Under aksjonene bruker terroristene en rekke våpen – håndvåpen, håndgranater, selvmordvester, eksplosiver, minefeller og RPG, sier Andersen.

– Det vi gjør i Kabul er veldig relevant

Han understreker at ingen angrep er helt like.

– Angrepene varierer ut fra erfaringen til planleggerne og hvilken opptrening terroristene har fått, og hvilke ressurser de har, sier marinejegeren.

– Det vi gjør i Kabul er derfor veldig relevant for å bedre vår egen forståelse og beredskap for eventuelle mulige fremtidige terrorangrep i Europa, sier marinejegeren.

Han mener spesialstyrker har flere store fortrinn for å bekjempe terroristene som hele tiden blir bedre og bedre.

– Vi er små og fleksible og evner å utvikle våre prosedyrer og teknikker slik at vi kan ligge to skritt foran terroristene neste gang de slår til. Hvis vi ikke evner dette vil det føre til skade eller tap under operasjoner, sier marinejegeren, mens han banker tre ganger i bordet med knokene.