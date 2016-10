Kripos jakter syriske krigsforbrytere i Norge: Har funnet ti interessante personer

I Syria er omfanget av brutale overgrep enormt. Kripos jakter forbryterne som har gått under jorden i Norge.

– Det er vårt internasjonale ansvar å sørge for at Norge ikke blir en frihavn for krigsforbrytere, sier Sigurd Andreas Moe, leder for Seksjon for internasjonale forbrytelser (SIF) i Kripos.

Da flyktningbølgen kom til Norge, startet Kripos opp et eget prosjekt for krigsforbrytere fra Syria. De frykter at det blant de 10.000 syrerne som kom til Norge i fjor, skjuler seg forbrytere som har gått under radaren.

Det siste året har Syria-tipsene strømmet inn og Kripos har allerede identifisert ti personer de ser på som interessante og som de skal undersøke nærmere.

– Disse ti er ikke mistenkt, men det er ti personer som vi synes er interessante, som vi skal avklare om det er grunnlag for å starte etterforskning av, sier Moe til VG.

Går under radaren



Mens den syriske befolkningen bombes for femte året på rad, skal Kripos sørge for at de som rømmer ikke møter sine torturister på gaten i Norge. Moe påpeker at krigsforbrytelser er definert som noen av de verste forbrytelsene vi mennesker kan begå, ofte overgrep mot sårbare sivile fra politi eller militæret.

– De gjør hva de kan for ikke å bli oppdaget og skjuler seg blant andre legitime asylsøkere. De strekker ikke hånden opp i været og sier «hei, jeg er her». Det er et omfattende arbeid å identifisere dem, sier Moe.

Bare fra Syria har krigsforbrytergruppen nå en base på over 160 personer – de ti interessante personene, personer som har kriget i Syria og syrere i Norge som har sett eller kan ha blitt utsatt for krigsforbrytelser.

– Jeg må presisere at vi tror de aller færreste som kommer fra Syria til Norge har blod på hendene og kan gå under kategorien krigsforbrytere. Vi retter ikke en generell mistanke mot unge syriske menn som kommer til Norge. Du trenger ikke være krigsforbryter fordi du har kriget for regimet eller Den frie syriske armé heller.

– Men vi vet at omfanget av krigsforbrytelser er voldsomt og at overgrepene i Syria er mange, sier Moe.



Når åstedet er i Syria



Kripos sier de har grunn til å tro at et «ikke ubetydelig» antall krigsforbrytere befinner seg i Norge - på grunn av alle konfliktene i verden og flyktningstrømmen fra dem.

– Det handler også om rettferdighet og en sikkerhetsvurdering. Vi ønsker ikke at drapsmenn eller personer bak alvorlige forbrytelser skal gå løs i det norske samfunnet, sier Moe.

Men de skal ikke bare finne mulige gjerningsmenn, de må også finne beviser. Og åstedene ligger midt i en av verdens mest blodige borgerkriger.

Fram til i fjor høst ble sakene om syriske krigsforbrytere i Norge som oftest henlagt. Det er ikke trygt for etterforskerne å gå inn i Syria for å se på åsted og finne vitner mens krigen raser. Men fordi så mange har flyktet fra Syria og til Europa, ser Kripos håp for å finne vitner rundt om i Europa.

– I tillegg finnes det et stort antall filmer og bilder på åpne kilder og sosiale medier som viser grove forbrytelser som begås, og som kan bli viktige bevis i fremtidige straffesaker, sier Moe.

– Alvorlige forbrytelser

I Sverige ble en syrisk asylsøker som hadde kjempet for Den frie syriske armé nylig dømt til syv års fengsel for grov tortur. Han hadde selv lastet opp en video på Facebook av at han mishandler en fange. Slike videoer florerer på nett, og i Norge får Kripos blant annet tips når Politiets utlendingsenhet (PU) finner videoer på telefonen til asylsøkere.

– Å etterforske krigsforbrytelser i land med en pågående væpnet konflikt er svært utfordrende. Vi må tåle å bruke ressurser på saker vi ikke kommer i mål med, for arbeidet vi gjør er utrolig viktig for å bygge saker i fremtiden, både her og i utlandet, sier Moe.

I 2011 ble en norskbosnier dømt til åtte års fengsel for frihetsberøvelse under Balkan-krigene, og i 2015 ble en rwander dømt for medvirkning til folkemord i Borgarting lagmannsrett. Dette er de to domfellelsene SIF-gruppen i Kripos har hatt siden de ble opprettet i 2005.

Nå skal de se nærmere på ti personer, samtidig som krigen i Syria raser videre og antall overgrep og massakrer øker.

– Jakten på krigsforbrytere fra Syria-konflikten kommer til å bli noe som krigsforbryter-enheter rundt om i Europa jobber med i mange tiår fremover. Vi jobber fortsatt med Rwanda-saker, som skjedde for 20 år siden, sier Moe til VG.

