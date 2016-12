Et av Norges eldste tidsvitner er død

Et av Norges siste tidsvitner, Alf Monrad Knudsen fra Son i Akershus, døde lørdag, 93 år gammel.

Han overlevde opphold i fem konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig og har fått Kongens fortjenstmedalje for sin innsats som tidsvitne, skriver Moss Avis.

– Knudsen fikk Kongens fortjenstmedalje først og fremst for all innsatsen sin mot ungdommene. Han har vært med en rekke skoleklasser som tidsvitne på turer til nedlagte konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland, i regi av Stiftelsen Hvite Busser. Han har også holdt foredrag om dette på mange skoler, sier Andreas Brevig som var pådriver, sammen med Stiftelsen Hvite Busser, for at Knudsen skulle få Kongens fortjenstmedalje for sin innsats.

TILBAKE: Alf Monrad Knudsen tilbake i Auschwitz. Som eneste nordmann bodde han på brakke nummer 5. Foto: Øystein Frank-Nielsen, ntb scanpix

Sendt til Auschwitz som 19-åring



I 1942, da Knudsen var 19 år gammel, ble han tatt av tyske soldater på svenskegrensen. Han ble sendt til Auschwitz, og senere til Sachsenhausen, Birkenau, Buchenwald og Majdanek.

Han fortrengte opplevelsene fra tiden i konsentrasjonsleirene i mange år etter krigen, men brøt tausheten i 1995. Da ble han med som tidsvitne cirka fire ganger i året på Stiftelsen Hvite Bussers turer til de tidligere konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland.

Da han fylte 90 år, slakket han litt ned på farten men fortsatte som tidsvitne nesten helt til det siste.

17. mai i år ble Alf Monrad Knudsen også hedret med Regjeringens minnemedalje.