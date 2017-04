ÅSGÅRDSTRAND (VG) I flere måneder forsto ikke Inger Lise Hansen (35) og mannen hennes hvorfor datteren deres ikke ble frisk av halsbetennelsen.

Noen uker etter at datteren fikk en diagnose fryktet de at hun ikke ville overleve.

– Jeg ga aldri opp håpet om at hun skulle overleve og at jeg skulle få tilbake den livsglade datteren jeg er så glad i. Selv ikke da det var som mørkest, da tiden bare gikk og hun ikke ble noe bedre.

VG møter henne på hjemstedet Åsgårdstrand i Vestfold, hvor hun og ektemannen og KrF-politiker David Hansen (38) bor med sine to døtre.

Ny homostrid i KrF: Vil igjen nekte homofile å gifte seg

– Feil vei

Det er gått syv år siden valgkomiteen i KrF vraket henne som partiets nestleder etter at hun hadde tatt til orde for å myke opp KrFs politikk på områder som Israel, plikten for partimedlemmene til å bekjenne seg til den kristne tro og homoekteskap.

Til daglig jobber hun nå i Horten kommune.

Men det siste halvannet året har alt handlet om datteren Filippa (9), som har fått en sjelden immunforsvarssykdom og som i oktober i fjor ble alvorlig syk.

– Jeg hadde avtalt med søsteren min å reise til Oslo en fredag i oktober og forsøke å ha en hyggelig kveld. Det var veldig intenst å stå midt i sykdom og behandling hele tiden, og jeg trenger noe annet. Men jeg var i tvil om å reise. Lørdag morgen ringte David og sa «dette går veldig feil vei». Da ville jeg bare finne meg et rom og gråte. Da var hun under behandling og vi håpet at det skulle snu, men da gikk det bratt nedover. De neste dagene og døgnene var det bare dette det handlet om og hvor det var kritisk, sier Inger Lise.

PREGET: Inger Lise Hansen elsker nærheten til sjøen og vandrer her mellom fjæresteinene ved havnebassenget i Åsgårdstrand, noen solide steinkast fra huset hun og familien bor i. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Hvordan opplevde du det?

– Jeg var fryktelig redd og kjente på en desperasjon. Jeg ville så gjerne gjøre noe for å hjelpe. Hva som helst. Jeg tror på høyere makter, og jeg tror at jeg fikk styrke fra min Gud til å stå i den unntakstilstanden vi var i. Der og da fokuserte jeg bare på å være til stede for datteren min og hjelpe henne. Det var først etterpå at jeg tenkte på hvordan det kunne ha gått og hva som hadde skjedd om hun ikke hadde fått den behandlingen hun fikk, sier hun.

Nå gjennomgår niåringen ulike immunbehandlinger, hun har blant annet vært gjennom blodrensing, hvor antistoffene i blodet skilles ut. Hun er på bedringens vei, men fremtiden er fortsatt usikker.

– Vi vet ikke når hun kan bli frisk, sier hun.

Les også: Ap-kilder: Kan ofre SV for å få med KrF i regjering

Måtte takke nei

Egentlig skulle Inger Lise ha vært på Kristelig Folkepartis landsmøte i Trondheim. De siste årene har hun vært ordstyrer på landsmøtet, men i år måtte hun takke nei.

– Livet mitt nå handler om å gjøre alt jeg kan for at datteren min skal bli frisk. Da kan jeg dessverre ikke dra på landsmøtet. Det er jeg lei meg for, men alt annet i livet blir uviktig når du har et veldig sykt barn, sier hun.

Marerittet som førte til at datteren ble alvorlig syk startet med at den ni år gamle jenta for halvannet år siden fikk halsbetennelse med streptokokker.

– Hun hadde de vanlige symptomene som alle andre har hvis de får halsbetennelse. Hun var slapp og hadde vondt i halsen, sier Inger Lise.

Men til tross for antibiotikabehandling gikk ikke sykdommen over.

– Hun fortsatte å være slapp og sove mye, og selv om hun i perioder var bedre så ble hun aldri helt frisk igjen. Vi var flere ganger hos lege og på sykehus, men ingen klarte å stille noen diagnose. Som mamma følte jeg meg helt maktesløs, sier Inger Lise.

Først i september da hun hadde blitt veldig mye verre, fikk familien endelig en diagnose, etter undersøkelser på Rikshospitalet i Oslo: Niåringen hadde fått autoimmun encefalitt, som betyr at kroppens immunforsvar hadde angrepet hjernen og forårsaket en hjernebetennelse.

KrF-leder Knut Arild Hareide: Super-Trygve gjør Ap mer attraktivt

Kjent diagnose

– Diagnosen er kjent i Norge, men akkurat disse antistoffene og hvordan dette har opptrådt med symptomer hos henne har ikke legene som følger oss tett, erfaring med, sier hun.

Men sykdommer har ingen enkel behandlingsform.

– De har prøvd flere forskjellige behandlinger. Det har vært fryktelig slitsomt. Det er noe helt annet hvis du har en sykdom hvor behandlingen er klar, og du vet hva du må gjøre for å bli frisk. Det er veldig vanskelig når ting ikke er A4 og, slik vi opplevde, at det ikke finnes et fasitsvar med en klar behandling. Det ble en prøvelse i seg selv, sier hun.

Les også: Kilder til VG: Slik kan Støres regjering bli

Samtidig har familien opplevd at ikke alle i helsevesenet har trodd på dem eller gjort det de kunne for å hjelpe.

– Jeg har sett norsk helsevesen på godt og vondt. Men vi har også hatt noen fantastiske leger og sykepleier som virkelig har stått på for oss og ikke gitt oss opp.

Inger Lise sier hun har funnet mye hjelp og trøst i sin kontakt med Gud i den krevende tiden.

– Det ble mange beskjeder opp til ham. Jeg har skreket, grått og vært sint på Gud. Og selvsagt spurt ham hvorfor dette måtte ramme datteren min, og ikke meg. Men jeg tror han er stor nok til å tåle det. Også vet jeg at mange venner har sendt bønner for oss. Det har vært en stor trøst, sier hun.

KrF-landsmøtet er i gang: Norge trenger en ny regjering

– Sjeldent hos barn

– Det er en sjelden sykdom hvor immunsystemet angriper hjernen. Hvorfor det skjer, vet man ikke.

Noen ganger kan det skyldes at en pasient har en form for kreft et sted, og når immunsystemet tror det angriper kreften tar det feil og heller angriper hjernen. Men dette er sjeldent hos barn, forklarer Trygve Holmøy, overlege og professor i nevrologi ved Akershus universitetssykehus.

Holmøy sier sykdommen er relativt ny. Det er kun ti år siden man begynte å bli klar over at den kunne ramme personer som ikke har kreft.

– Jeg kan ikke gi noe tall på hvor mange tilfeller det er i Norge, men jeg vil anslå at det er et titall pasienter. Store internasjonale sentre har kanskje behandlet noen hundre pasienter, sier han.

Overlegen sier klassiske symptomer kan være epileptiske anfall, lammelser og at særlig voksenpersoner kan oppleve psykose.

Om sykdommen ikke blir behandlet, kan den være dødelig.

– Ubehandlet er sykdommen veldig farlig, og det er absolutt en risiko for å dø eller få varige men som lammelser eller svekket hjernefunksjon, sier Holmøy og fortsetter:

– Det er viktig med rask behandling så man hindrer at hjernen blir angrepet. Som oftest gir man medisiner, som kortison, som demper responsen fra immunforsvaret ved at immunforsvaret svekkes. Et lyspunkt i det, er at dette nå er en sykdom vi er klar over og mange kan få en effektiv behandling og bli friske.