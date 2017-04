Ny homostrid i KrF: Vil igjen nekte homofile å gifte seg

I fjor sommer gikk Knut Arild Hareide i homoparaden og lovet å legge vekk kampen mot ekteskapet. Men nå åpner han igjen ekteskapsdebatten i partiet.

– Vi vil tilbake til den ekteskapsloven vi hadde frem til 2009. Og vi ønsker at KrF fortsatt skal ha muligheten til å jobbe for det, sier KrFs førstekandidat i Møre og Romsdal, Stein Reiten.

Møre og Romsdal KrF har fremmet forslag foran KrFs landsmøte i Trondheim til helgen om å stramme inn igjen partiets syn på at homofile par kan inngå ekteskap og slå fast at partiet skal jobbe for å reversere den nye loven som kom i 2009.

Stabile rammer



– Hvorfor er det viktig?

– KrFs prinsipp er at ekteskapet mellom mann og kvinne skal ha prioritet. Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som samfunnet er bygget rundt. Og det er også den mest stabile rammen i familien. Det kan også belegges med statistikk. Det er ikke bare tro. Det er det heterofile ekteskapet som står seg best når det gjelder samlivsbrudd, sier Reiten.

Av de 22.500 ekteskapene som ble inngått i 2016, var 278 av disse mellom likekjønnede par. Og av 9300 skilsmisser i 2016, sto likekjønnede par for 78 av disse, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foreslår å gi opp kampen



KrFs programkomité har foreslått å fjerne formuleringene om at partiet skal jobbe for å endre lovverket for å «fremheve ekteskapet mellom én mann og én kvinne», men det er altså slike formuleringer som fylkeslaget på Nordvestlandet ønsker å beholde.

Etter terrorangrepet mot en nattklubb for skeive i Orlando i Florida i USA i fjor sommer uttalte Hareide til VG at han ville at KrF skulle legge kampen mot kjønnsnøytral ekteskapslov bak seg.

Dagen etter deltok han også i homoparaden i Oslo sentrum – til sterke protester fra en rekke personer i eget parti.

Homo-bråk



– I vårt nye program løfter vi frem ekteskapet mellom mann og kvinne. Men det har kommet en ny lovgivning. Den aksepterer og respekterer vi.

– Du er ferdig med den kampen?

– Ja, jeg er enig med programkomiteen der. Vår kamp skal ikke være på ekteskapet, men på barns rettigheter, sa Hareide til VG da.

Etter dette falt KrF på snittet av målingene hos Pollofpolls.no. På snittet for mai lå partiet på 5,3 prosent, mens det frem til oktober falt til 4,5 prosent. Internt i KrF har deler av forklaringen vært Hareides homo-oppgjør.

Ikke lenger et løfte



Nå åpner derimot Hareide likevel for at saken skal debatteres i partiet.

– Jeg står for det jeg sa til VG i fjor, men det blir opptil neste stortingsgruppe hvordan man velger å ta følge opp denne formuleringen i neste periode. Jeg vil ha en åpen drøfting i ny stortingsgruppe, og vil være lojal mot det man beslutter, sier Hareide.

Han mener samtidig at partiet må se hen til hva det er realistisk å få gjennomført.

Regjerings-ultimatum



– Det er ikke flertall i Stortinget for KrFs syn i dag og en ny gruppe må foreta sine vurderinger. Etter en god prosess har landsstyret samlet seg bak denne formuleringen. Det er rom for ulike syn i partiet, men alle er enige om å løfte fram ekteskapet mellom mann og kvinne, sier Hareide.

Hos Homonettverket i Arbeiderpartiet vekker den gjenoppblussede debatten i KrF gysninger – og en trussel:

– Jeg har ikke til vane å strø rundt meg med ultimatumer, men hvis KrF ikke kan anerkjenne at dagens ekteskapslov ligger fast, er det uaktuelt for Homonettverket å gi sin støtte til å inngå regjeringssamarbeid med KrF. Grunnleggende menneskerettigheter ligger ikke på forhandlingsbordet, sier leder og stortingskandidat for Oslo Ap, Jon Reidar Øyan.