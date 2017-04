KrFU utfordrer moderpartiet: Vil hente 10.000 EU-asylsøkere til Norge

Før KrFs landsmøte vil ungdomspartiet kjempe gjennom et forslag om at Norge skal ta 10.000 ekstra asylsøkere fra overbelastede EU-land.

Aps landsmøtevedtak på 10.000 kvoteflyktninger vakte oppsikt i valgåret 2015. I inngangen til et nytt valg vil KrFU at Norge skal ta et større ansvar og hente nettopp 10.000 asylsøkere fra Italia og Hellas gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Fredag leverte de en resolusjon på dette til KrFs landsmøte.

– Jeg håper at vi får dette gjennom. Nå skal det være en runde i resolusjonskomiteen på hva som skal behandles på landsmøtet, og vi kommer til å jobbe knallhardt for at dette skal vinne frem, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til VG.

Fikk du med deg? Derfor sitter flyktningene fast i Hellas

Også Unge Venstre vil også ha sitt moderparti med på dette, og skal ta det opp i Venstres stortingsgruppe.

– Vi mener det er viktig at Norge bidrar i den dugnaden det er å relokalisere flyktningene, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til VG.

Bakgrunn: Norge har hatt den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa

– Dette er en verdiprøve

I 2015 vedtok EU å refordele 160.000 asylsøkere fra EU-landene som bar den største byrden under flyktningstrømmen til Europa. Norge sa ja til å ta imot 1500 av disse.

På KrFs landsmøte i slutten av april vil ungdomspartiet at KrF skal ta stilling til om Norge skal ta imot 10.000 ekstra asylsøkere fra EUs relokaliseringsprogram – og håper at partiet lander på ja.

– Dette er en verdiprøve. Den prøven skal vi ikke stryke på. KrF har alltid stått i kampen for de mest sårbare, og den kampen vil vi aldri gi opp. KrF vil stå imot angrepet på menneskeverdet som utspiller seg på vårt eget kontinent, skriver KrFU i resolusjonen.

Avviser signaleffekt



Regjeringen, med Frp i spissen, har gjentatte ganger siden 2015 advart mot signaleffekten ved å åpne for flere kvoteflyktninger, og hevdet at det vil gjøre at flere tar seg til Norge.

– Stengte grenser nedover i Europa gjør at man ikke får den typen signaleffekt som regjeringen er opptatt av, sier KrFU-leder Lindtveit til VG i dag.

LANDSMØTET: KrF-leder Knut Arild Hareide sier partiet må se på sitt bidrag til å relokalisere asylsøkere som nå befinner seg i Sør-Europa. Foto: Trond Solberg , VG

– Hva med de asylsøkerne som allerede befinner seg i Europa, men ikke er registrert?

– Det vil også et bedre system for relokalisering hjelpe på. Hvis man får relokalisert flere flyktninger, får også Hellas og Italia muligheten til å registrere flere. Det er hele poenget med å relokalisere flere, at man får bedre mulighet til å ordne opp i mottakssystemet i disse landene, sier Lindtveit til VG.

Les også: Ny lov i Ungarn: – Skal internere alle, inkludert barn, i containerleir

Hareide: – Må se på vårt bidrag

KrF-leder Knut Arild Hareide sier de står fast på enigheten fra 2015 om at Norge skulle ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria.

– Vi har i tråd med avtalen tatt til ordet at det skal gjøres en ny vurdering av om Norge kan ta bidra ytterligere i forbindelse revidert nasjonalbudsjett i år. I den sammenheng bør vi også se på vårt bidrag til å relokalisere asylsøkere som nå befinner seg i Sør-Europa, sier Hareide til VG.

– Jeg er sikker på at landsmøtet vil fremheve at KrF skal fortsette å ha en human, ansvarlig og rettferdig innvandringspolitikk, sier KrF-lederen.

Les også: Derfor er AP i asyl-skvis