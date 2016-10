KrFs fylkesledere vil ha Erna som statsminister

Flertallet av fylkesledere i KrF ønsker seg en sentrum-Høyre-regjering. Men flere åpner for samarbeid med Ap hvis førstevalget ryker.

– Rogaland KrF ønsker at KrF skal i regjering. Vi foretrekker et regjeringssamarbeid med Høyre og sentrum, og vi vil ha Erna som statsminister, sier Oddny Helen Turøy, nestleder i Rogaland KrF.

I helgen skal landsstyret i KrF stake ut regjeringskursen for partiet i neste periode. Det er knyttet stor spenning til hvor åpne KrF vil være for å samarbeide med Ap.

En ringerunde VG har gjort til fylkeslederne viser imidlertid at det er en sentrum-Høyre regjering som er førstevalget for de fleste av fylkeslagene.

FAKTA Disse fylkeslagene er klare på at de ønsker sentrum-Høyre: - Finnmark - Troms - Hordaland - Buskerud - Østfold - Vestfold - Oslo Ikke konkludert: - Nordland, men fylkesleder ønsker seg Bondevik 1-partiene - Nord-Trøndelag - Sogn og Fjordane - Oppland Vil ikke svare: - Aust-Agder

Kan «preke» med hvem som helst

– Det bør være vår førsteprioritet. Det er der erfaringsgrunnlaget ligger. Vi tenker primært på en regjering med Høyre, Venstre og KrF. Det vil bli vanskelig å få til regjeringssamarbeid som inkluderer Frp, fastslår leder i Finnmark KrF, Svein Iversen.

– Vi kan «preke» med hvem som helst. Vi ønsker ikke å stenge døra for noen, men vi vil inn i regjering med ikke-sosialistiske partier. Da mener vi Høyre, Venstre og Sp, hvis de skulle komme til at de faktisk kan får mer ut av et slikt alternativ, sier Brynjar Høidebraaten, leder i Østfold KrF.

For et flertall av fylkeslederne er både Frp og SV utelukket som potensielle regjeringspartnere.

Tålmodigheten med Frp er oppbrukt

– Det vil være svært vanskelig å fortsette et samarbeid med Frp, for å si det mildt. De har brutt samarbeidsavtalen ved flere anledninger. Det er lenge siden min tålmodighet med Frp er oppbrukt, fastslår Per Pedersen, leder i Nordland KrF.

Også Trude Brosvik, leder i fylkeslaget i Sogn og Fjordane, mener det er helt uaktuelt å sitte i regjering med Frp:

– Når vi sier at vi ikke vil samarbeide med Frp, legger det et press på Høyre. Da må de bestemme seg for om de vil binde seg til ytterste høyre fløy eller om de vil åpne for et samarbeid med sentrum, sier hun.

– Vårt fylkesstyre har ingen klar konklusjon, ut over at det er stor skepsis til å fornye støttet til en regjering hvor Frp er med. Om vi skal samarbeide til høyre eller venstre er det politikken som bør avgjøre, sier fylkesleder Heidi Pawlik Carlson i Sør-Trøndelag KrF, og får støtte fra fylkesleder Knut Duesund i Telemark.

– Mitt inntrykk er at skepsisen til samarbeid med Frp har økt gjennom regjeringsperioden, sier han.

Selv om mange av KrFs fylkesledere drømmer om en Høyre-sentrum regjering, erkjenner de også med dagens meningsmålinger at en slik regjering sannsynligvis vil bli avhengig av støtte fra Frp.

Frp har lenge sagt at de ikke ønsker å støtte en regjering partiet selv ikke er en del av.

Det kan ikke KrF bry seg om, mener fylkesleder i Hordaland, Pål Kårbø:

– Jeg godtar ikke at Frp sier de ikke vil støtte en regjering de ikke sitter i selv. Nå har KrF støttet en regjering vi ikke selv har vært med i i tre år. Nå må Frp også ta en ansvar for hvilken regjering landet får, sier han.

UTÅLMODIG: Frp-leder Siv Jensen har lenge vært klar på at partiet ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Men i KrF har mange mistet tålmodigheten med samarbeidspartneren. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Ap klikker bedre med KrF enn før

Selv om Høyre og Venstre er de foretrukne samarbeidspartnerne, er mange også åpne for å samarbeide med Ap.

– Jeg har merket meg at det er bedre samarbeidsmuligheter mot venstre enn det har vært på lang tid. Ap har beveget seg mer mot sentrum, og de som nå er ledere i Ap er folk som klikker bedre med KrF enn de som var ledere før, sier Jon Christian Anker, leder i Troms KrF.

Ole Døvik er leder i Vestfold KrF. Han tok allerede i forrige landsstyremøte til orde for at KrF burde samarbeide mot venstre.

– Jeg har personlig åpnet for det, men Vestfold er et blått fylke, så jeg ble nedstemt i fylkesstyret, sier han.

Fylkesleder Ingunn E. Ulfsten i Akershus KrF forteller at de har hatt en omfattende prosess i Akershus KrF, og at flertallet ikke ønsker å videreføre dagens støtte til en Høyre/Frp-regjering.

– Vi ønsker et sentrum/Høyre-samarbeid. Det er et økende mindretall som vil samarbeide med Ap, sier hun.

Redd for å bryte samarbeidsavtalen

Det er noe uenighet blant fylkeslederne om hvor klare KrF bør være på hvilket regjeringsalternativ partiet foretrekker allerede nå. Noen peker på at både Høyre og Ap har kommet kort i programarbeidet, og at det er vanskelig å se hvor stort gjennomslag KrF kan tenkes å få. Andre mener det er viktig å signalisere allerede nå hvilken vei partiet tar.

– Det er en utfordring å ta et standpunkt allerede nå, sier Jon Normann Tviberg, leder i Nord-Trøndelag KrF.

– Hvis vi begynner å flørte med Ap allerede nå, er KrF på kanten til å gjøre et avtalebrudd med regjeringspartiene. Det ønsker vi ikke å ha på oss.

– Men har ikke Frp brutt avtalen med dere mange ganger allerede?

– I enkelte saker kan man si det, men nå må vi være forsiktige så ikke KrF bryter en avtale, sier Tviberg.

Pål Kårbø i Hordaland KrF er blant dem som mener partiet må flagge sitt veivalg allerede nå:

– Jeg tror det er lurt at vi er tydelig tidlig. Jeg er overbevist om at våre velgere er opptatt av hvilken regjering de får ved å stemme KrF, sier han.

Hedmark KrF har ikke bestemt seg.

– Personlig ser jeg gjerne at vi kan få en sentrumsregjering og at vi helst bør søke et regjeringssamarbeid uten Frp og SV, sier fylkesleder Peder Hodøl.

Møre og Romsdal og Vest-Agder KrF har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.