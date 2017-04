KrF vil tvinge regjeringen til å bosette enslige mindreårige raskere

KrF truer med å gå til Arbeiderpartiet hvis regjeringen ikke er med på å endre bosettingen for asylbarna.

KrF skal fremme forslag i Stortinget om å bosette enslige mindreårige med midlertidig opphold umiddelbart – ikke etter et år som regjeringen nå har lagt opp til.

– Dette er veldig viktige saker. Vi opplever at behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere nå er totalt uforsvarlig, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG.

Det er krise i mottakene for enslige mindreårige i Norge. Det siste drøye halvåret har UDI sett en forverring i tilstanden til ungdommene, og mottak melder om økt selvskading, angst, uro og usikkerhet.

KrFs forslag kan bety endringer på asylpolitikken i vår, for på dette punktet har KrF Ap i ryggen, og dermed muligheter for flertall.



– Dette er hull i hodet-politikk fra regjeringen. Disse barna skal bli i Norge. De skal bosettes og bli en del av det norske samfunn. Likevel velger regjeringen å sette livene deres på vent, i stedet for å la dem starte integreringen i en kommune, sier Ropstad til VG.



KREVER ENDRINGER: Kjell Ingolf Ropstad og KrF vil ha endringer i regelverket for asylbarn. De fremmer forslag i Stortinget om umiddelbar bosetting av visse asylbarn, om at ansvaret for asylbarna skal lovfestes og at midlertidig opphold skal skrotes. Alle disse forslagene har regjeringen tidligere sagt nei til. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Advarer om situasjonen i mottakene

Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold i Norge til de blir 18 år og må reise ut . Dette er enslige mindreårige som skal bli i Norge, men som bare får midlertidig opphold i ett år av gangen til de har fått skaffet seg ID-papirer.

UDI: Derfor er det uro i mottakene nå UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand. Uroen i mottakene skyldes, ifølge UDI:



* Flere midlertidige tillatelser

At barna får midlertidig opphold i Norge til de skaffer ID-papirer, eller får beskjed om at de må ut når de fyller 18 år.

* Lang ventetid i mottakene.

* Smitteeffekt.

* Økt uro etter uttransportering.

* Flyttinger mellom mottak.

Regjeringen vil først bosette dem i en kommune etter et år, mens UDI har bedt om de bosettes umiddelbart. UDI har advart om at de blir utsatt for unødig stress og angst når de må vente så lenge i mottakene som regjeringen legger opp til.

– Alle som har noe med enslige mindreårige å gjøre, advarer nå om situasjonen ved mottakene: Vergene gjør det, de mottaksansatte – også fagmyndigheten UDI ber regjeringen om å la disse barna bosettes, sier Ropstad til VG.

KrF fremmer forslaget nå i april og håper saken blir behandlet i Stortinget i vår.



– Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, men dersom de ikke vil, vil vi søke gjennomslag med Ap, understreker han.

Og på akkurat dette punktet har de altså Arbeiderpartiet i ryggen. Arbeiderpartiet gikk i forrige uke ut og krevde at regjeringen bosetter enslige mindreårige umiddelbart, slik som UDI anbefaler.

– Vi ba allerede i desember om at de som allikevel skal være her, skal bosettes. Det er ingen grunn til å gi disse unge mottakene enda et år ekstra i mottak. Det fremmer ikke integreringen, for å si det mildt, sier Aps innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås til VG.

Frp: En storstilt liberalisering



KrF foreslår også å skrote hele ordningen med midlertidig opphold, slik også Venstre og SV har tatt til orde for. Dette har regjeringen sagt klart nei til.

– Når det gjelder hvorvidt denne gruppen kan bosettes raskere, tar vi UDIs innspill til orientering. Her er det uansett flere hensyn og konsekvenser som må veies opp mot hverandre, slo statssekretær Torkil Åmland (Frp) fast i slutten av mars.

Justisdepartementet ville ikke kommentere saken ytterligere onsdag og viser til at dette er en sak i Stortinget.

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Mazyar Keshvari, sier at KrFs forslag vil «åpne slusene på nytt».

VENTER I MOTTAK: Antallet som får midlertidig opphold – enten i påvente av ID-papirer eller fordi de må ut når de fyller 18 år – har økt dramatisk siden høsten i fjor. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Forslagene til KrF er storstilte liberaliseringer som i realiteten betyr opphold til samtlige som kommer til Norge under 18 år. Det vil gi opphold til personer uten beskyttelsesbehov og undergrave hele asylsystemet ytterligere. Noe som innebærer en ny strøm med mindreårige som får opphold helt uten grunnlag for det, skriver Keshvari i en e-post til VG.

Foreslår å lovfeste asylbarn-ansvaret

Også Ap har sagt klart nei til å skrote ordningen med midlertidig opphold. Ap er imidlertid litt mer åpne for et tredje forslaget som KrF torsdag vil fremme i Stortinget: Å lovfeste hva slags omsorg asylbarna egentlig har krav på.

Det har UDI gått inn for, men regjeringen har sagt det ikke er aktuelt.

– Det må vi se på. Etter alle de bekymringsmeldingene vi får fra verger, mottak og UDI, må vi selvfølgelig vurdere om vi skal sette ett rammeverk for om vi skal sette noen standarder for hvilket tilbud mottakene faktisk – etter lov – skal oppfylle, sier Stein Erik Lauvås (Ap) til VG.

