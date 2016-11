KrF velger Erna - vil ikke regjere med Frp

KrF vil danne regjering med Høyre og flest mulig sentrumspartier. Hvis det ikke går, vil KrF mest sannsynlig velge opposisjon.

KrFs landsstyre har vært samlet siden fredag for å ta stilling til spørsmålet om regjeringssamarbeid etter valget i 2017.

Da partileder Knut Arild Hareide gikk på scenen i 15-tiden lørdag, ble det klart at landsstyret ønsker å gå inn i en sentrum-høyre regjering.

Opposisjon hvis det ikke blir sentrum-høyre



«KrF mener landet er best tjent med en regjering med et sterkest mulig sentrum. KrF vil arbeide for en regjering i 2017 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre. Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med FrP ikke aktuelt», heter det i landsstyrets vedtak.

«Dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon».

Uaktuelt å sitte i regjering med Frp



At KrF har en sentrum-høyre regjering som førstevalg, kommer ikke som noen overraskelse. Da har det vært knyttet langt større spenning til hvor avvisende Hareide ville være overfor Frp.

Et flertall av KrFs fylkesledere, som utgjør rundt halvparten av landsstyret, gjorde det før helgens møte klart at de ikke vil sitte i regjering med Frp.

– Siden sist stortingsvalg er det blitt tydeligere at avstanden mellom KrF og Frp er for stor til at vi kan sitte sammen i regjering, sa Hareide til landsstyret.

– Vi er uenige i mange saker som er grunnleggende for oss som parti. Den mest åpenbare saken er flyktningpolitikken. Bistand er en annen. Alkoholpolitikk er en tredje. Bioteknologi en fjerde. De store fightene vi har hatt disse årene har ikke først og fremst handlet om Høyre. De har først og fremst handlet om Frp.

– Med respekt for de politiske forskjellene, er et regjeringssamarbeid med Frp ikke aktuelt.