KrF velger Erna, men utelukker ikke Jonas helt

KrFs førstevalg er en sentrum-Høyre regjering. Hvis det ikke går, er opposisjon mest sannsynlig, men KrF-lederen utelukker ikke et regjeringssamarbeid med Ap helt.

– KrF vil arbeide for en regjering i 2017 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre. Vi skal gjøre vårt for at det blir resultatet, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han gikk på talerstolen ved 15-tiden lørdag.

Da hadde KrFs landsstyre vært samlet siden fredag for å ta stilling til spørsmålet om regjeringssamarbeid etter valget i 2017.

Vil ikke samarbeide med Frp



Hareide var krystallklar på at målet er å få KrF inn i regjering. Det er der partiet best kan få gjennomslag for sin politikk, ifølge KrF-lederen.

– Våre største seire har vi fått i regjering! Nå er det tid for nye! sa Hareide til rungende applaus fra salen.

Et regjeringssamarbeid med Frp er imidlertid helt utelukket for KrF.

– Siden sist stortingsvalg er det blitt tydeligere at avstanden mellom KrF og Frp er for stor til at vi kan sitte sammen i regjering, sa Hareide.

– Vi er uenige i mange saker som er grunnleggende for oss som parti. Den mest åpenbare saken er flyktningpolitikken. Bistand er en annen. Alkoholpolitikk er en tredje. Bioteknologi en fjerde. De store fightene vi har hatt disse årene har ikke først og fremst handlet om Høyre. De har først og fremst handlet om Frp.

– Med respekt for de politiske forskjellene, er et regjeringssamarbeid med Frp ikke aktuelt.

Utelukker ikke å regjere med Ap



«Dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon» heter det i vedtaket til landsstyret.

Her er vedtaket i KrFs landsstyre 1. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti og går til valg på at Norge trenger en ny regjering. 2. KrF har som mål å komme i regjering etter valget 2017. KrFs deltakelse i regjering vil avhenge av valgresultatet, styrkeforholdet mellom partiene og politisk gjennomslag i viktige saker for partiet. 3. KrF mener landet er best tjent med en regjering med et sterkest mulig sentrum. KrF vil arbeide for en regjering i 2017 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre. Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med Frp ikke aktuelt. 4. Dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon.

Hva som ligger i formuleringen «mest sannsynlig velge opposisjon», er Hareide noe uklar på:



–Vi sier at hvis vi ikke får til vår løsning, som er en sentrum-høyre regjering, så er det mest sannsynlig med en opposisjonstilværelse, sier han.

– Du utelukker altså ikke helt å sitte i regjering med Ap?

– Vi er først og fremst avhengige av hva velgerne sier. Vi kan ikke lage et vedtak som begrenser vårt handlingsrom, men sier tydelig at det er sentrum-høyre vi velger, svarer Hareide.



– Erna må velge etter valget



Enkelte i KrF har vært kritisk til å utelukke Frp fra et regjeringssamarbeid så lenge det foreligger en samarbeidsavtale. Blant dem var leder i Nord-Trøndelag KrF, Jon Normann Tviberg.

– Hvis vi begynner å flørte med Ap allerede nå, er KrF på kanten til å gjøre et avtalebrudd med regjeringspartiene. Det ønsker vi ikke å ha på oss, uttalte han til VG før landsstyremøtet.

Hareide understreker at KrF vil forholde seg til samarbeidsavtalen med regjeringspartiene fram til neste års valg.

– Vi kommer ikke til å utfordre Erna på å ta et valg mellom sentrum og Frp før etter valget, sier han.

Erna: – Hyggelig at KrF vil samarbeide



Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at hun synes det er veldig hyggelig at KrF fortsatt vil samarbeide med Høyre.

Statsministeren sier at hun har opplevd at signalene fra Hareide har pekt mot et fortsatt samarbeid.

BROBYGGER: - Statsminister Erna Solberg (H) sier hun vil bygge bro mellom KrF, Venstre, Frp og Høyre. Foto: Trond Solberg , VG

– Men jeg er glad for konklusjonen som er kommet. Jeg håper det betyr at vi kan snakke litt mer om politikk når velgerne skal stemme på oss, og litt mindre om valgkonstellasjoner og samarbeid, sier Solberg til NTB.

Hun framhever også at et fortsatt samarbeid mellom de fire partiene KrF, Venstre, Frp og Høyre, betyr at det blir lettere å fullføre mange saker som er påbegynt.

– Jeg bestreber meg på å bygge bro mellom de fire partiene, sier statsministeren.



Ap: – Dette er slutten på samarbeidsavtalen



Ap-leder Jonas Gahr Støre mener KrF nå varsler slutten på samarbeidsavtalen med regjeringen.

– Jeg har forståelse for valget KrF har tatt. Vår dør er likevel alltid åpen for de partiene som ønsker en ny regjering, noe KrF gjør, sier han til NTB.

Ap-lederen sier KrFs valg er et tydelig signal om at partiet ønsker en ny regjering.

– Det skaper en helt ny dynamikk ved at samarbeidspartiet KrF vil fjerne dagens regjering ved å utelukke Fremskrittspartiet, sier Støre.

Venstre: – En blågrønn regjering er best



Venstre-leder Trine Skei Grande er glad for at KrF i likhet med Venstre vil ha en ny sentrum-Høyre-regjering.

GLAD: - Venstre-leder Trine Skei Grande er glad for at at også KrF ønsker en sentrum-Høyre regjering. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Venstre ønsker også å søke regjeringsmakt og mener en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre vil være best for landet, sier hun til NTB.

Grande mener Norge trenger en ny, grønn borgerlig regjering:

– Vi trenger et grønt skifte – også av regjering. En ny blågrønn regjering vil være best for Norge, og den vil være en mye mer styringsdyktig og handlekraftig regjering fordi den kan søke flertall både til høyre og til venstre i Stortinget, sier hun.