KrF-leder Knut Arild Hareide: Super-Trygve gjør Ap mer attraktivt

Et stort Senterparti kan gjøre det enklere for KrF å samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget, sier partileder Knut Arild Hareide (44).

– I de viktige verdisakene står Senterpartiet og Høyre nærmest KrF. Og generelt er den politiske avstanden mellom KrF og Senterpartiet mindre enn mellom Venstre og KrF i dag, sier Hareide, som torsdag åpner KrFs landsmøte i Trondheim.

– Gjør et stort Senterparti og et mindre dominerende Ap det mer attraktivt med eller i en Jonas Gahr Støre-regjering etter valget?

– Ja. Men samarbeidsvedtaket står seg. Vi kommer mest sannsynlig til å gå i opposisjon, sier han.

Tidligere denne måneden ble Senterpartiet større enn Frp på VGs måling.

Kollisjonskurs



KrF-lederen fulgte i helgen med på Arbeiderpartiets landsmøte, som åpnet for at et barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre, innføring av et tredje kjønn i Norge, at gravide skal tilbys å ta en blodprøve som kan avdekke blant annet Downs syndrom hos foster og Ap vil fjerne K-en (kristendom, red.anm.) fra KRLE-faget på skolene.

I alle disse sakene er Ap nå på kollisjonskurs med KrF.

GOD TONE: Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide, her utenfor Støres kontor på Stortinget. Foto: Trond Solberg , VG

– Arbeiderpartiets landsmøte bekreftet at det er stor avstand mellom oss i verdispørsmål. Og i noen av sakene ble også avstanden større. Det er trist og gjør ikke et samarbeid lettere, sier Hareide, og legger til:

– Men i de fleste av disse sakene har vi Senterpartiet på vår side.

Verdispørsmålene



Skulle Arbeiderpartiet og Senterpartiet få flertallet på sin side etter valget, øyner Hareide en mulighet for å overvinne Ap i verdispørsmålene med Senterpartiet på laget hvis et samarbeid med Ap skulle bli aktuelt.

– Jeg hørt fra Aps landsmøte at de er bekymret for Sps vekst. Jeg har ikke behov for å advare mot et Senterparti i vekst. Det gjør ikke meg bekymret. Dette styrker Sp. Så lenge de ikke tar fra oss, så uroer det meg ikke, sier han, før han skyter inn et forbehold:

– Samtidig skal vi være så edruelige å si at Ap er landets største parti. Sp er landets tredje største parti. Det har også noe å si, sier han.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum (38) er enig med Hareide i at Sp og KrF er enige om en rekke verdisaker.

– Og det er veldig hyggelig at han er så glad for at Senterpartiet er så store nå. Det er jeg også glad for! Men nettopp derfor er det så rart at han støtter den sentraliseringsregjeringen vi har i dag, sier Vedum.

