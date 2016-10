KrF-Hareide avviser budsjettenighet uten Venstre

Knut Arild Hareide lover Trine Skei Grande evig troskap under budsjettforhandlingene. Men om forhandlingene kollapser fullstendig, vil han ikke avvise et sidesprang for å redde regjeringen.

– Vi har en avtale mellom fire partier. Det er ikke slik at jeg bare har skrevet en avtale med Siv og Erna, jeg har skrevet den med Trine også. Den avtalen forplikter meg. Derfor er det helt uaktuelt for meg å ha en budsjettenighet hvor det bare er tre partier, sier Knut Arild Hareide til VG.

I dag la han frem KrFs alternativ til regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Der går Hareide & Co. i strupen på Frps og Høyres skattelettelser og gavepakke til bilistene:

• Nesten hele lettelsen til bilistene, 950 millioner kroner, fjernes

• Partiet reduserer regjeringens foreslått skattekutt for neste år med nær ni milliarder kroner

KrF vil også øke kontantstøtten fra 6.000 til 9.000 kroner i måneden og opprette et eget utreisesenter for barnefamilier.

VG mener: Må kontant avvises

FLERE FRIERE: Knut Arild Hareide, her sammen med blant annet statsminister Erna Solberg (H), Venstre-leder Trine Skei Grande og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mens Solberg snakker med lærlinger på Rosenberg på Hundvåg i Stavangerunder et besøk der i forrige uke. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Nå starter dramaet



I tillegg skal KrF-lederen på helgens landsstyremøte i partiet gi klar beskjed om hvorvidt han mener partiet fortsatt bør støtte en regjering ledet av Høyre og Erna Solberg eller om partiet også bør vurdere å støtte en regjering ledet av Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre

Venstre-Trine: Vil utslette Frps bom-seier

Dermed står nå det borgerlige samarbeidsprosjektets «mor», statsminister Erna Solberg, foran sine mest krevende budsjettuker.

Dersom de fire partiene ikke klarer å bli enige om et budsjett for 2017, vil Solberg bli nødt til å true med at regjeringen går av hvis ikke Stortinget vil vedta et budsjett regjeringen kan stille seg bak, et såkalt kabinettsspørsmål.

Må ha flertall



Og i den situasjonen er ikke KrF-lederen på noen måte tydelig på hva han vil gjøre. Regjeringen trenger ikke støtte fra begge de to støttepartiene for å overleve en slik avstemming, Høyre og Frp har også flertall med Venstre eller KrF alene.

– Det blir et hypotetisk spørsmål, sier Hareide.

– Der er det en åpning for regjeringen?

– Vi går inn i samtalene for å oppnå en enighet. Hva vi gjør på hypotetiske problemstillinger, det skal ikke jeg si noe om nå. Men vi går ikke inn i et rom hvor det sitter fire partier med et mål om at det skal bli tre. Jeg ser det som uaktuelt at vi bare skal være tre.

Carl I. Hagen: Erna ydmyker Frps statsråder

– Men om regjeringen velger å stille kabinettspørsmål, så er du åpen for å være den som redder regjeringen?

– Det er et spørsmål vi vil ta stilling til senere. Det er en hypotetisk problemstilling.

– Det er ikke spesielt mer hypotetisk enn at de fire partiene ikke blir enige om budsjettet?

– Vi går inn i dette for å finne løsninger. Å snakke om krise og kabinettspørsmål tror jeg ikke er måten å finne en løsning på, sier KrF-lederen.

Erna: Skal lytte



Tirsdag legger Venstre frem sitt alternative statsbudsjett. Forhandlingene om neste års statsbudsjett starter onsdag denne uken.

– Jeg har ikke fått studert KrFs budsjettforslag, men vi skal lytte til dem når de har lagt frem sine budsjetter. Så vil de møte våre forhandlere i Stortinget, og da må de prioritere hva de virkelig vil stå på, inn i budsjettforhandlingene. Etter det setter vi oss ned for å finne de gode løsningene, sier Erna Solberg til VG.