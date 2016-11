KrF-Hareide åpner for å la Frp vinne kampen om bilavgiftene

KrF-leder Knut Arild Hareide ser ingen annen løsning: Nå åpner han for at Siv Jensen skal få seire i kampen om bilavgiftene.

Samtidig åpner Hareide for at han kan sikre regjeringen flertall for budsjettet uten Venstres støtte.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

– For Kristelig Folkeparti har aldri regjeringens forslag til bilavgifter og kompensasjon for bilistene utløst noe ultimatum. Derfor kan vi forhandle om et budsjett, selv om pakken blir stående som den er nå. Men det vil være svært vanskelig, sier Hareide i et intervju med VG.

Frp-topper i hemmelig møte i kveld: – Bilpakken er ufravikelig

Han kommer samtidig med krass kritikk av statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen for måten de har innledet forhandlingene på.

Arrogant av Erna



– Regjeringen har valgt en uklok strategi. Først har de forhandlinger, som ikke fører frem. Deretter legger de frem et ultimatum som er dårligere enn det siste tilbudet vi fikk i forhandlingene. At de har lagt dette frem som et ultimatum, det må de ta ansvaret for, sier Hareide.

– Men du åpner nå for å godt regjeringens ultimatum. Da kan dere forhandle videre?

– Det kan det være. Da må regjeringen levere betydelig utenfor den. For KrF har aldri bilpakken vært noe ultimatum, selv om vi har store utfordringer med den overkompensasjonen regjeringen foreslår for bilistene.

– Venstre har jo det. Der skiller du deg fra Venstre?

– Ja. Men jeg deler fullt ut Venstres kritikk av den arrogansen regjeringen viser. De er arrogante overfor oss som samarbeidspartier. Men jeg er mer opptatt av hvordan vi kan finne en løsning enn av den måten regjeringspartiene behandler meg på, så jeg er fortsatt villig til å forhandle med dem.

Frps fylkesledere: Går heller ut av regjering enn å gi Venstre miljøseier

– Men i realiteten sier du nå at du kan forhandle frem en løsning om budsjettet uten Venstre?

– KrF har ikke stilt noen ultimative krav.

Alenegang



– Heller ikke om at Venstre må være med?

– Nei, men samarbeidsavtalen vår går ikke bare med Erna og Siv. Den gjelder også med Trine og Venstre. Vi kan ikke utelukke noe, selvsagt. Vi jobber bare for en løsning nå: en avtale om budsjettet med fire partier. Men ja, det ser mørkt ut for en firepartiløsning nå.

– Hvor vanskelig er det for KrF å gå videre uten Venstre?

– Det har vært korsveier hvor Venstre og KrF har gått hver for seg. Miljøsaken står vi sammen om, og det skal mye til, tror jeg, for at vi ikke skal holde sammen her, sier Hareide til VG.

Trine: Ikke jeg som trenger avtale



Venstre-leder Trine Skei Grande er på sin side oppgitt over regjeringens manglende forhandlingsvilje.

Venstre-topp: – Er superklar for å ta over for Frp i regjering

– Vi vil forhandle, og da må regjeringen slutte å komme med det ultimatumet sitt. Hvis regjeringen ikke vil forhandle, så er det regjeringen som har et problem for å få flertall for budsjettet og ikke Venstre. Det frustrerer meg ekstremt at vi har holdt på i så lang tid uten å komme noen vei. Regjeringen vet jo at vi ikke kommer til å akseptere bilpakken. Det er ikke jeg som trenger en avtale, det er Erna og Siv, sier Grande til VG.