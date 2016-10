Kilder til VG: KrF vil velge Erna

KrF ligger an til å velge side med Erna Solberg (H) etter 2017-valget, og vil helst gå i regjering med Venstre og Høyre etter valget neste år, ifølge VGs kilder.

Lørdag ettermiddag skal KrF-leder Knut Arild Hareide legge partiets strategiske kurs for neste stortingsperiode.

Et flertall av KrFs fylkesledere sier nå til VG at de foretrekker en sentrum-Høyre regjering etter valget i 2017.

Flere sentrale kilder som VG har snakket med, sier det er overveiende sannsynlig at KrF ikke foretar noe linjeskifte i rødgrønn retning, men at partiet forblir i folden til Erna Solberg.

KrF vil fortsatt definere seg nærmest Venstre og Høyre, men med en klar og tydelig nei-linje mot Frp, ifølge kildene



Regjeringskrav



Dette skal også være KrF-leder Knut Arild Hareides syn, ifølge VGs opplysninger.

Spørsmålet er om han i tillegg vil erklære at KrF ikke vil bli støtteparti for en regjering de selv ikke deltar i.

Ifølge VGs opplysninger ønsker ikke partiet å binde seg til andre regjeringskonstellasjoner enn Høyre/Venstre/KrF etter 2017-valget. Dermed vil partiet i så fall samarbeide fra sak til sak dersom landet får en annen regjering enn dette.

Siden 2013 har KrF hatt et formelt samarbeid med Høyre, Frp og Venstre gjennom samarbeidsavtalen fra Nydalen, men valgte selv å stå utenfor regjeringen sammen med Venstre.

Får ikke nye velgere



KrF-strategene mener imidlertid at partiet ikke har fått god nok uttelling fra velgerne for å være støtteparti for Solberg og Siv Jensens regjeringsprosjekt. Partiet ligger faretruende nært sperregrensen på fire prosent på gjennomsnittet av målingene i oktober, ifølge nettstedet Pollofpolls.no.

VG har ikke lyktes i å få Hareides kommentar til denne artikkelen.



KrF-lederen satt tirsdag formiddag i møte med KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson og flere nære rådgivere, og jobbet med utkastet til lørdagens linjetale til partiets landsstyre.

Plan B



Men samtidig vil KrF følge sentrums-tradisjonen og være åpen for samarbeid med statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) dersom valgresultatet åpner for det, og partiet blir stort nok til å få vesentlig innflytelse over et rødgrønt regjeringssamarbeid.

Dette vil imidlertid bare være en plan B, dersom partiet ikke lykkes med plan A som er det gamle Bondevik 2-samarbeidet, får VG opplyst.

Velgerne foretrekker Erna



Linjevalget, til fordel for Erna Solberg og Høyre på bekostning av Ap og Jonas Gahr Støre, er helt i tråd med det gjeldende synet blant KrFs velgere:

I VGs statsministermåling for oktober svarte et overveldende flertall av KrF-velgerne at Erna Solberg er best egnet som statsminister.

40 prosent av velgerne sa at de ønsker Høyre-lederen som statsminister, mens kun fattige 14 prosent foretrekker Støre.

Snur seg mot Erna



VGs intervju-runde med en rekke fylkesledere de siste to dagene viser at et flertall av fylkespartiene lander på ikke-sosialistisk side i strategi-diskusjonen:

– Rogaland KrF ønsker at KrF skal i regjering. Vi foretrekker et regjeringssamarbeid med Høyre og sentrum, og vi vil ha Erna som statsminister, sier Oddny Helen Turøy, nestleder i Rogaland KrF.

– Det bør være vår førsteprioritet. Det er der erfaringsgrunnlaget ligger. Vi tenker primært på en regjering med Høyre, Venstre og KrF. Det vil bli vanskelig å få til regjeringssamarbeid som inkluderer Frp, fastslår leder i Finnmark KrF, Svein Iversen.

– Vi kan «preke» med hvem som helst. Vi ønsker ikke å stenge døra for noen, men vi vil inn i regjering med ikke-sosialistiske partier. Da mener vi Høyre, Venstre og Sp, hvis de skulle komme til at de faktisk kan får mer ut av et slikt alternativ, sier Brynjar Høidebraaten, leder i Østfold KrF.

Utelukker Frp og SV



For et flertall av fylkeslederne er både Frp og SV utelukket som potensielle regjeringspartnere.

Fylkesleder Ingunn E. Ulfsten i Akershus KrF forteller at de har hatt en omfattende prosess i Akershus KrF, og at flertallet ikke ønsker å videreføre dagens støtte til en Høyre/Frp-regjering.

– Vi ønsker et sentrum/Høyre-samarbeid. Det er et økende mindretall som vil samarbeide med Ap, sier hun.