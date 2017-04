Hareide vender det andre kinnet til: Slik kan KrF gå inn i Støres regjering

TRONDHEIM (VG) Drøyt fire måneder før valget ligger alt til rette for at Kristelig Folkeparti (KrF) bytter side og kroner Jonas Gahr Støre til statsminister – dersom det borgerlige flertallet glipper.

Både høyre- og venstresiden i KrF forbereder seg nå på et historisk sidebytte i norsk politikk.

– Vi vil ikke lykkes med å etablere en sentrum/høyre-regjering om det skulle bli rødgrønt flertall. Jeg kan da ikke utelukke at KrF vil kunne samarbeide med rødgrønn side. Men om og eventuelt hvordan, det er opp til partiet organer som vil måtte ta stilling til dette, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

For første gang gjør Hareide det nå klart at han kan ta partiet inn i en regjering hvor Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er statsminister.

Tre muligheter



VG har snakket med en rekke sentrale kilder i de ulike fløyene i Kristelig Folkeparti, som i helgen avholder sitt landsmøte i Trondheim.

Kildene VG har snakket med sier partiet nå er åpent stilt foran høsten valg, men at det kanskje aller viktigste blir å få partiet inn i regjering. KrF har ikke vært i regjering siden de ble kastet ut i 2005 da de rødgrønne vant valget, og Jens Stoltenberg (Ap) ble statsminister for andre gang.

Her er de ulike mulighetene kildene skisserer for hvordan Knut Arild Hareide kan ende med å gå til sengs med Ap og Jonas Gahr Støre:

• Hvis de borgerlige partiene mister flertallet, og KrF kan sikre en Ap/Sp-regjering flertall mot sentrum. I dette tilfellet vil KrF-ledelsen forsvare det historiske sidebyttet med at KrF da holder Rødt og SV unna makten.

Hvis Ap/Sp får flertall, men likevel inviterer KrF med på laget.

• Hvis det borgerlige flertallet består og Høyre/Frp-regjeringen fortsetter: Da vil det ikke lenger være noen samarbeidsavtale på borgerlig side, og KrF og Venstre vil stå fritt til å felle regjeringen dersom det kommer en sak de ikke blir enige med Høyre og Frp om. Felles regjeringen kan KrF bytte side, og gå inn i en Støre-regjering.

Det er ikke bare i den øverste partiledelsen at det åpnes for et Ap-samarbeid. Til Klassekampen sier 14 av 19 fylkesledere i KrF at de vil ha forhandlinger med Senterpartiet og Ap hvis det blir rødgrønt flertall.

Motvillig åpning



I lang tid har høyresiden i KrF jobbet intenst for å hindre at partiet skal holde døren åpen for et Ap-samarbeid. Men nå sier også flere sentrale personer i dette miljøet rett ut at de er klare for å forhandle om regjeringsmakten med Arbeiderpartiet – hvis flertallet ryker på borgerlig side.

– På papiret er det en åpning for å gå i regjering med Arbeiderpartiet. Men vi er tydelig på at det vi ønsker er en sentrum/Høyre-regjering. Jeg er optimist på at det er mulig. Blir det et ikke-sosialistisk flertall tror jeg Erna har lyst til å fortsette, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (31), som lørdag velges til KrFs nye nestleder.

NYFØDT SAMARBEID: KrFs påtroppende nestleder Kjell ingolf Ropstad med sin syv måneder gamle datter Anna Louise Vedelden Ropstad på KrFs landsmøte. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Nestleder i KrFs stortingsgruppe, Hans Olav Syversen (50) fra Oslo, liker heller ikke å sitte på sidelinjen.

– Jeg mener KrF hører hjemme på ikke-sosialistisk side og bør jobbe for en regjering på den siden. Men i en situasjon hvor vi kan få en regjering som heller veldig til venstre, skal vi da sette oss på tilskuerplass kontra å være med å trekke politikken til sentrum, synes jeg vi skal være med og ta en skikkelig runde, sier han.

Stanse SV og Rødt



Lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Ida Lindtveit (24) fra Akershus, gikk i august i fjor ut og advarte partiet mot et Ap-samarbeid. Hun ønsket at partiet fullstendig skulle lukke døren for muligheten.

Nå er tonen en annen.

– Hvis rødgrønn side får flertall, må vi forholde oss til at velgerne har valgt Støre som statsminister. Da mener jeg det er naturlig at KrF gå inn i et samarbeid for å hindre at SV og Rødt får innflytelse på en regjering, sier KrFU-leder Ida Lindtveit (24).

KrFs første nestleder Olaug Bollestad (55) beskriver seg selv som en «sentrumsperson». Hun vil også holde mulighetene åpne.

– Hvis vi ser at vi har en sjanse til å få politisk innflytelse og gjennomslag for vår politikk, skal vi ikke automatisk sette oss på opposisjonsplassen, sier Bollestad.

Potensiell konflikt



Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått langt i å signalisere at han ønsker å invitere KrF inn i regjering uansett om Ap og Senterpartiet har flertall alene eller ikke.

Skulle Ap og Sp få flertall alene og KrF blir invitert, vil det utløse konflikt i KrF. Der er partiet delt mellom høyre- og venstrefløyene på om de skal takke ja til en slik invitasjon.