Dette kan bli utfallet av budsjettkrisen

Dagens ekstraordinære KrF-møte kan føre til at statsbudsjettet sikres, men kan også bidra til at regjeringssamarbeidet faller.

Onsdag morgen skal KrF holde et ekstraordinært gruppemøte for å avgjøre hvordan partiet skal forholde seg til budsjettkrisen. Venstre valgte i går å bryte med budsjettforhandlingene.

Venstre og KrF har lenge vært kritiske til forslaget til et grønt skatteskifte regjeringen la fram i statsbudsjettet for 2017. Forslaget, kalt bilpakken, innebærer en økning av drivstoffprisene, men særlig Venstre mener bilister blir kompensert for sterkt.

Førstkommende mandag er siste frist for å få til en avtale. Da skal Stortinget debattere statsbudsjettet.

Hva dagens KrF-gruppemøte fører til, kan avgjøre hvordan dagene og ukene fremover vil se ut.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017.

Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.

Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

VG har sett på de ulike de scenarioene, og hva som kan bli utfallet:

KrF velger å fortsette forhandlingene uten Venstre



Dersom KrF velger dette alternativet, vil KrF og regjeringspartiene fortsette forhandlingene om statsbudsjettet frem mot mandagen. Det blir da regnet som sannsynlig at partene kommer til enighet.

– Hvis vi legger til grunn at KrF ikke følger Venstre; det vil være vanskelig fordi KrF-leder Knut Arild Hareide tidligere har gitt uttrykk for at de vil støtte venstre. Hvis KrF har fått gjennomslag for viktige hjertesaker i forhandlingene er det ikke bare å stille seg bak Venstre, sier valgforsker Bernt Aardal til VG.

Han legger til at dersom KrF støtter regjeringen, så demonstrerer de at det ikke er enighet mellom støttepartiene. Det er også et spørsmål om Venstre og KrF er klare for å felle regjeringen, mener han.

– Historisk har de ikke et så tett forhold. På den andre side; ryker skjebnefellesskapet nå, så blir det ikke lett i fremtiden, sier Aardal.

KrF kan følge Venstre ut av forhandlingene

Dersom KrF beslutter å bryte forhandlingene, åpner det seg tre muligheter. En av dem er at regjeringen kan komme med et tilbud slik at forhandlingene gjenopptas. En annen mulighet er at regjeringen under hånden sikrer støtte fra KrF. Da vil KrF stemme mot sitt opprinnelige budsjettforslag, men gjør det for å sikre regjeringen.

En tredje mulighet er at Erna Solberg stiller kabinettsspørsmål.

– Solberg kan sette hardt mot hardt og stille kabinettsspørsmål. Det vil sette nytt press på Venstre og KrF. Det vil ikke bedre forholdet og det vil kunne føre til regjeringskrise, som vil synliggjøre at det ikke var grunnlag for en slik borgerlig allianse, sier Aardal.

Venstre har imidlertid uttalt at de er villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet dersom det blir lagt tilbud de kan akseptere på bordet.

Frank Aarebrot, professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, sier til Stavanger Aftenblad at regjeringen i en slik situasjon fortsatt kan søke støtte fra andre partier og finne løsninger. Et annet parti som ikke ønsker en økning i drivstoffavgiftene, er Senterpartiet.

Hvilke alternativer finnes ved en regjeringskrise?



Dersom Solberg stiller kabinettsspørsmål, vil spørsmålet være hvordan en regjering vil se ut i fremtiden. Det er ikke regnet som veldig sannsynlig at den nåværende regjeringen felles.

Dersom Solberg-regjeringen imidlertid skulle bli felt, vil nye regjeringsalternativer kunne se slik ut:

1. En regjering bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

– Et slikt scenario tror jeg vi kan se bort fra fordi Frp har sagt så tydelig tidligere at de ikke ønsker å støtte en regjering de ikke er med i, sier Aardal.

2. En Høyre-regjering som fra sak til sak må ha støtte i Stortinget.

– Det kan bli en mulighet, men det er vanskelig å se for seg at også det er et attraktivt alternativ for Frp.

3. Arbeiderpartiet tar over makten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var avventende da han uttalte seg til VG tirsdag kveld, og det er ikke ventet at partiet hans ønsker å ta over så kort tid før neste valg.

– Som Støre understreket flere ganger i går, er det de fire samarbeidspartiene som har flertall i Stortinget. Ap har på sin side veldig lite å vinne på å ta over nå, et år før valget. Men det er også en vanskelig situasjon for Frp og Høyre, sier Aardal.

I mars 2000 søkte Kjell Magne Bondeviks første regjering avskjed etter å ha stilt kabinettsspørsmål og fått stortingsflertallet mot seg.

Bondevik-regjeringen ville ikke gå med på Arbeiderpartiets og Høyres krav om å endre forurensningsloven på grunn av utbyggingen av et gasskraftverk. Jens Stoltenbergs første regjering ble dermed utnevnt.

