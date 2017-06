KrF sa ja - støtten til akevitt-poteter reddet

Støtten på 18 millioner kroner til produksjon av norske akevitt-poteter er reddet - med velsignelse fra Kristelig Folkeparti.

Fremstående akevitt-venner mente det norske brennevinets fremtid var truet da regjeringen ville fjerne støtten til såkalt prisnedskriving for potetspritproduksjon tilsvarende 9,50 kroner per liter.

Men nå er støtten på rundt 18 millioner kroner til akevittpoteter reddet. Venstre og KrF på Stortinget sikret at tilskuddet til poteter som ikke egner seg som mat, men derimot som drikke, skal være en bestanddel i de videre jordbruksforhandlingene for 2018.

KrFs Line Henriette Holten Hjemdal legger ikke mest vekt på omsorgen for sluttproduktet i sin begrunnelse for å opprettholde den statlige støtten til akevitt-poteter.

SPRIT-POTETER: Fra Atlungstad brenneris potetlager på Stange. Foto: Bjørn Aslaksen , VG

– Det er viktig for verdiskapningen å opprettholde denne støtten. Vi har underdekning av poteter i Norge. Da kan vi ikke redusere produksjonen. Det er også viktig å produsere norske poteter for å motvirke potetsykdom, noe som medfører lang tids karantene, begrunner Hjemdal.

Potetsprit-støtten * Det gis for 2017 en statlig bevilgning til prisnedskriving for potetspritproduksjon tilsvarende 9,50 kr pr liter, begrenset oppad til 18 millioner kroner. * Ordningen ble foreslått fjernet i jordbruksforhandlingene for 2018, men er nå sikret i de videtre forhandlingene etter et stortingsflertall om dette. * Hoff SA med hovedsete på Gjøvik, eies av 4000 bønder, hvorav ca. 400 er potetprodusenter. * Hoff har investert over 100 milioner kroner i et moderne anlegg for spritproduksjon, og tar imot ca. 50.000 tonn avrenspotet hvert å. * Avrenspotet benyttes i produksjon av potetsprit i tillegg til potetstivelse og glykose. * Det produseres i dag ca 2,2 millioner liter norsk potetsprit årlig. (Kilder: Hoff SA, Per Harald Grue, Wikipedia og Oppland Arbeiderblad.)



– Er det en nedside for KrF at tilskuddet styrker sterk norsk akevitt?

– Vi har en restriktiv alkoholpolitikk, men velger altså å begrunne støtten til potetspritproduksjon med andre argumenter, svarer Hjemdal.

Tidligere departementsråd i Landbruksdepartementet og nåværende styreleder i Atlungstad Brenneri, Per Harald Grue (74), er svært tilfreds med at både KrF og Venstre er med på å sikre et solid flertall for støtte til norske akevitt-poteter.

– Vi anser nå prisnedskrivningen på poteter til akevittproduksjon som reddet i denne omgang. Vi er glad for at flertallet blir så bredt, inkludert KrF, sier Grue, som mobiliserte både Norske akevitters venner, NHO og Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i kampen for potetstøtten.

Det er sagt om Grue fra tiden da han var øverste embetsmann i Landbruksdepartementet - at det kun var han og Vårherre som helt ut forsto de kompliserte jordbruksforhandlingene.

TESTET POTETBRENNEVIN: Daværende departementsråd Per Harald Grue i Landbruks- og matdepartementet og Aase Jacobsen i aperitif.no under en akevitt-test til glede for både VGs lesere og paneldeltakerne. Foto: Nils Bjåland , VG

Likevel har han knapt mottatt flere positive tilbakemeldinger enn gjennom de siste ukenes kamp for den indirekte statlige akevitt-støtten.

– Jeg har vel sjelden eller aldri fått så mange positive tilbakemeldinger i min lange karriere, humrer Grue, som nå er pensjonist.

Han har hittil ikke kommentert hverken om- eller hvordan akevittpotet-støttens videreføring blir feiret.