KrF avviser lokking med utenriksminister-jobb som irrelevant

Stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys KrF som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen, ifølge Dagens Næringsliv. – Helt irrelevant for oss, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.

– Partiet og jeg vet ingenting om noen lokking. Dette vil uansett ikke ha noen innvirkning på Kristelig Folkepartis valg, sier nestleder Olaug Bollestad til VG lørdag formiddag.

Hun svarer for partiledelsen mens hovedpersonen for utenriksminister-spekulasjonene, Knut Arild Hareide har tatt noen dager fri etter valg og valgkampinnspurt.

– Hadde det ikke vært fristende å få hånd om Utenriksdepartementet og dermed også bistandsområdet, Bollestad?

– Dette er helt irrelevant for oss nå. Dette er bare spekulasjoner fra mediene, svarer nestlederen.

Jakt på flertallsregjering



Avisen Dagens Nærngsliv skriver at den har fått bekreftet fra kilder i regjeringsapparatet at stillingen som utenriksminister vil kunne tilbys KrF som lokkemiddel for at partiet skal gå i regjering.

For både statsminister og Høyreleder Erna Solberg vil det være av betydning og få både Venstre og KrF med på regjeringslaget, for dermed å etablere en regjering med rent flertall i Stortinget.

– Å være utenriksminister innebærer å være svært synlig, og de fleste oppnår å bli populære. Det er et perfekt utgangspunkt for å bygge en ordentlig profil før valget i 2021, sier en kilde til DN.

Nyheten om at Børge Brende (H) går av, synliggjør at det nå står en toppstilling og venter på KrF – hvis de skulle konkludere med at partiet er best tjent med å gå inn i regjering.

Fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland KrF ser fordelen med å gå inn i regjeringen.

– Knut Arild Hareide kunne blitt en flott utenriksminister. Min begrunnelse for å vurdere regjeringsdeltakelse er nettopp for KrF å kunne få muligheten til å profilere vår politikk og få reell innflytelse i den daglige politikken. Men jeg tror ikke det er nettopp utenriksministerstillingen som er avgjørende. Da kortslutter vi debatten, sier Kårbø.