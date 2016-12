Pengene strømmer inn til Jørns kreftmedisin

Lokalsamfunnet har startet kronerulling for å hjelpe Jørn Dybdahl (55) med å betale for kreftmedisinen som norske helsemyndigheter synes er for dyr.

Så langt har det kommet inn over 400.000 kroner – og det bare fem dager etter at Facebook-aksjonen startet.

Dermed ser det ut til at Jørn slipper å måtte selge huset sitt i Longyearbyen for å finansiere immunterapimedisinen Nivolumab, som han får i Oslo omtrent hver fjortende dag. Så langt har behandlingen kostet ham over en halv million kroner.

Bakgrunn: Jørn (55) betaler sin egen kreftmedisin

– Folk er helt fantastiske! Nå har jeg fått et pusterom og klarer meg økonomisk en stund til, forteller en glad og lettet Jørn på telefon fra Longyearbyen.

Han jobber vanligvis som avdelingsingeniør for Norsk polarinstitutt og har bodd på Svalbard i over 30 år.

– Det er jo egentlig ikke riktig at folk som allerede betaler skatt også skal betale for dette, men jeg er veldig rørt og takknemlig for at folk bryr seg så mye – også de jeg ikke kjenner. At de er så sjenerøse gjør virkelig livet enklere for meg, sier Jørn.

Les også: Ja til supermedisin mot kreft

Dekkes i Sverige og Danmark



Han må nemlig ikke bare betale regningen for flyturen, hotellopphold og selve behandlingen, men også moms til staten for medisinen.

– Det er så umusikalsk som det går an å bli. Det er ikke vanskelig å engasjere seg i dette, sier Ronny Brunvoll, som også bor på Svalbard.

STÅR PÅ: Jørn Dybdahl har selv alltid bidratt, blant annet som julenisse med islandshestene sine. Nå stiller lokalsamfunnet opp for ham. Jørn håper den livsforlengende medisinen kan gjøre at han rekker å oppleve et seriegull med Liverpool. Foto: PRIVAT

I Sverige får nyrekreftpasienter dekket behandling med Nivolumab mens den danske staten tar regningen for andrelinjebehandling av pasienter under 75.

– Det er vanskelig å forstå at i våre naboland dekkes det, men ikke her, sier Brunvoll og legger til at det er en ting å forstå prinsipper og regler når det er lang avstand til dem det gjelder.

– Men når du får det tett på er det en helt annen sak. Det blir det mennesket i møtet med systemet, sier Brunvoll.

Les også: Ti tegn på mulig kreft du må ta alvorlig

Det var Sidsel Mellerud Svarstad, som har bodd på Svalbard i seks år, som sparket i gang Facebook-aksjonen den 15. desember etter å ha lest artikkelen om Jørn i VG.

– Men det er tilfeldig at det var jeg som startet, det kunne ha vært hvem som helst. Som alle andre der er jeg opptatt av at folk skal ha det bra. Han er en av våre – alle kjenner alle i Longyearbyen, sier Svarstad til VG.

Men mange som ikke har en link til Svalbard bidrar også med penger.

Les også: Blogger fikk føflekkreft: – Det ødela livsgleden

Auksjoner i fleng



Og oppfinnsomheten på Facebook-veggen kjenner nesten ingen grenser.

Diverse kunstverk auksjoneres bort, flere bedrifter har gitt titusenvis av kroner og Lufttransport auksjonerer bort deltagelse på en Search and Rescue treningstur på Svalbard til inntekt for Jørns behandling.

Les også: Her er norsk kreftforskning i verdensklasse!

– Det er ikke pengene som er viktig for Jørn, men at andre skal slippe å havne i samme situasjon, sier Trond Berg, pilot i Lufttransport, som tok initiativet til auksjonen.

– Svalbardsamfunnet har alltid stilt opp for hverandre, og det er det som skjer nå.