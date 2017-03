Nå får Jørn (55) dekket kreftmedisinen

Jørn Dybdahl (55) har betalt kreftmedisinen sin selv fordi norske myndigheter syntes den var for dyr. Men nå tar de likevel regningen for nyrekreftpasienter som Jørn.

Denne uken avgjorde Beslutningsforum for nye metoder at immunterapimedisinen Nivolumab innføres til andrelinjebehandling av nyrekreft med spredning.

– Dette er fantastisk bra, det er superbra! Det er bare å si takk for at dette gikk i orden, jubler Jørn på telefonen fra Svalbard hvor han bor.

Kostbart

Selv har han punget ut 800 000 til 900 000 kroner for 16 behandlinger på Aleris i Oslo, inklusiv reise og opphold. Men han har fått god hjelp fra befolkningen i Longyearbyen, hvor han har bodd i over 30 år, som har samlet inn drøye 600.000 kroner slik at han skulle slippe å selge huset sitt for å finansiere behandlingene.

– Men det er ikke bare meg dette gjelder, sier Jørn, som tror at en del kreftpasienter med barn ikke har turt å sette seg i gjeld for å betale for behandlingen selv fordi de ikke vil sette familien i en vanskelig økonomisk situasjon.

Det er til enhver tid rundt 150 nyrekreftpasienter som er aktuelle for behandling med Nivolumab.

– Jeg synes dette har gått litt tregt, men forstår også myndighetene. Det er en stor investering for Helse-Norge og da er det viktig at medisinen virker bedre enn det de har i verktøykassen fra før av, sier Jørn.

Han jobber vanligvis som avdelingsingeniør for Norsk polarinstitutt.

GLAD: Bjørn Dybdahl er lettet og glad over det offentlige nå tar regningen for nyrekreftpasienter som kan ha nytte av Nivolumab. Selv gikk friluftsmannen nylig 32 km på ski. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: PRIVAT

Nye forskningsdata

Han refererer til nye data som helsemyndighetene fikk fra produsenten Bristol-Myers Squibb (BMS) tidligere i år.

– Nye forskningsdata viser at effekten var bedre enn hva de første studiene viste. Det har vært avgjørende. Intet gleder meg mer enn at det er bedre enn hva vi trodde, sier Kristin Svanqvist, enhetsleder for metodevurdering hos Legemiddelverket og observatør i Beslutningsforum for nye metoder.

– Men det har også vært en god prisreduksjon, legger hun til.

Nivolumab, som stimulerer kroppens egne immunceller til å angripe kreftcellene, brukes også til behandling av lungekreft og føflekkreft. Dette dekkes av det offentlige.

Produsenten Bristol-Myers Squibb (BMS) er glade for at norske nyrekreftpasienter nå får tilbud om behandling med Nivolumab, men mener dette burde ha skjedd tidligere.

– Jeg synes det er ganske hårreisende at norske helsemyndigheter er så redde for å ta en økonomisk risiko. Nå har de fått mer robuste data enn hva vi leverte i november siden disse bekreftes av en ett år lengre studie. Men effekten av medikamentet er den samme. Jeg håper ingen pasienter har måttet dø i mellomtiden fordi de ikke hadde råd til medisinen, sier Hilde Mangseth Bech, landssjef for BMS.