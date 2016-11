Helsemyndighetene sier nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder har mandag sagt nei til to kreftmedisiner - en som brukes mot brystkreft og en mot nyrekreft.

Samtidig sa forumet ja til å innføre en sensor som overvåker hjertet.

Det var Dagens Medisin som først omtalte beslutningen.

Supermedisinen Pertuzumab, også kalt Perjeta, innføres dermed ikke til medikamentell behandling på et veldig tidlig stadium, det vil si før kirurgi eller stråling med hensikt å minske svulsten i brystet.

50-60 pasienter



– Årsaken er at kunnskapsgrunnlaget ikke dokumenterer en tydelig klinisk effekt for pasientene. Disse pasientene har andre behandlingsalternativer. Om lag 50-60 pasienter i Norge er i den aktuelle pasientgruppen hvert år, skriver Beslutningsforum for nye metoder på sin nettside.

Men dette vil ikke ha noen innvirkning på de pasientene som tidligere har fått ja til Perjeta mot brystkreft. Dette er kvinner som har fått diagnosen Her2 positiv og som har fått forverring etter cellegift.

Denne typen agressiv brystkreft, som rammer rundt 15 prosent av de ca 3300 pasientene som hvert år får diagnosen brystkreft, vil fortsatt få «Rolls-Royce» medisinen.

– Her er Perjeta en veldig god behandling. Dette er immunterapi hvor Perjeta brukes sammen med en annen immunterapi som begge går rett på kreften i tillegg til at pasienten får cellegift, sier Kristin Svanqvist, seksjonssjef for metodevurdering hos Legemiddelverket, om bruken av Perjeta som Beslutningsforum tidligere har sagt ja til.

Når det gjelder å bruke medisinen på et veldig tidlig tidspunkt i behandlingen, mener Beslutningsforum at produsenten Roche ikke har klart å dokumentere nok effekt til at det er verdt prisen.

– Perjeta er kjempedyr. For akkurat denne tilstanden har de ikke klart å vise effekt på hverken forverring av kreften eller total overlevelse, sier Svanqvist, som er observatør i Beslutningsforum for nye metoder.

Nyrekreft



Forumet sa mandag også nei til å ta i bruk immuneterapilegemiddelet Nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av avansert kreft i nyrene, såkalt nyrecellekarsinom.

– Studier viser at legemiddelet er nyttig for den aktuelle pasientgruppen, men effekten blir for liten vurdert opp mot legemiddelets høye pris. Derfor mener Beslutningsforum for nye metoder det ikke blir riktig å prioritere legemiddelet, og det blir ikke innført i sykehusene, skriver Beslutningsforum.

Rundt 150 pasienter i Norge er aktuelle for denne behandlingen.

Svanqvist opplyser at Nivolumab er innført for føflekkkreft.

– Men for nyrecellekreft er den ikke kostnadseffektiv. Den har veldig god effekt, men vi synes selskapet krever en for høy pris. Vi har ikke kommet i mål når det gjelder prisen, sier Svanqvist.

Ja til hjertesensor

Beslutningsforum for nye metoder sa mandag ja til å innføre en trådløs hjerte-sensor som ny metode for å overvåke pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt. CardioMEMS HF System er en sensor som måler og overvåker trykk og puls i lungearterien hos hjertesviktpasienter.

– Studier viser at det er sannsynlig at livskvaliteten blir bedre for de hjertesviktpasientene som har sensoren enn de som ikke har den. Om lag 100 pasienter årlig i Norge er aktuelle for behandlingen, skriver Beslutningsforum på sine nettsider.