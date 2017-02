Venstre ønsker nordisk barnekreftfond

Etter å ha lest om Tobias (3) og uprioritert norsk barnekreftforskning ber Venstre om et felles nordisk fond for barnekreft.

Søndag fortalte VG om Tobias S. Gundersen (3) som 30. januar i år døde etter ett års kreftsykdom.

Foreldrene valgte å fortelle hans historie for å få økt oppmerksomhet rundt barnekreftens gullsløyfe – og den manglende forskningen på barnekreft.

Les hele saken: Tobias (3) var uhelbredelig kreftsyk: «Ikke gråt, jeg er jo her nå»

– Lavt prioritert

Etter å ha lest hvordan norske forskere bare produserer en fjerdedel av mengden forskning på barnekreft som sine svenske og danske kolleger, stilte Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth et skriftelig spørsmål til helseministeren onsdag:

«Vil statsråden ta initiativ til å opprette et nordisk samvirkefond for barnekreftforskning, hvor staten, ideelle aktører og private sammen kan finansiere forskning på barnekreft, behandlingsmetoder og rehabilitering for barn?»

– Forskning på barnekreft spesielt, men også annen forskning på barns sykdommer er underfinansiert og lavt prioritert i norsk helsevesen. Et felles fond er viktig for å finansiere bedre forskning, men også for å stimulere til mer forskningssamarbeid på tvers i Norden, sier Kjenseth.

Stortingspolitikeren sier han ble rørt da han leste historien om Tobias - og brødrene Theo (5) og Oliver (3).

– Jeg ble lei meg. På vegne av det norske helsevesenet vet jeg at vi kan så mye bedre, sier han.

«SOLSTRÅLEN»: Her gir Tobias mamma Hilde Marie Svenningsen en god klem. Foto: Privat

Tobias vil gjøre en forskjell



Moren til Tobias sier hun synes det er hyggelig å høre at sønnens historie kan være med å bidra til mer midler til barnekreftforskning.

– Jeg blir glad for å høre at Tobias kan være med å gjøre en forskjell. Det er positivt at det blir tema på Stortinget, og vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra mennesker som engasjerer seg, forteller Hilde Marie Svenningsen.

Sammen med familien og engasjerte venner, har Svenningsen invitert til en stor innsamlingsaksjon i Tobias' navn. Pengene går til Barnekreftforeningens forskningsfond. De har også utfordret Erna Solberg til å opprette et eget offentlig barnekreftfond.

Nå er det partikollega og helseminister Bente Høie som får utfordringen fra Venstre.

Riktig sted å begynne



– Norge har for tiden formannskap i Nordisk ministerråd, og kan bruke den rollen til å fremme økt forskningssamarbeid. Et fellesnordisk forkningsfond er et god modell for å øke samarbeid. Og da mener jeg barn og barnekreft er et riktig sted å begynne, sier Ketil Kjenseth.

Også statssekretær Anne-Grethe Erlandsen har trukket frem ledelsen i ministerrådet som et sted hun vil fremme mer nordisk forskning. Samtidig sier statssekretæren at Norge har valgt ikke å øremerker midler til noen enkeltdiagnoser eller områder, men la forskningsmiljøene selv avgjøre hva det forskes på.

! Helseministeren har seks dager på seg for å besvare på Venstres spørsmål.