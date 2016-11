Studie: Unge kreftoverlevere har større risiko for selvmord

Som 24-åring fikk Astrid Kvale hjernesvulst og måtte opereres. Det var starten på en tøff tid.

En ny norsk studie viser at personer som får kreft før fylte 25 år, har mer enn dobbelt så høy risiko som andre for å begå selvmord.

– Jeg regner med at de fleste i en slik situasjon har sånne tanker. Likevel har det aldri vært aktuelt for meg å ta mitt eget liv, selv om tanken har slått meg. Når man har det som verst og ikke ser noen bedring, er det naturlig at de tankene kommer, sier Kvale (29) til VG.

Hun var 24 år og økonomistudent med to deltidsjobber da hun på våren i 2011 fikk beskjed om at hun trolig hadde hjernesvulst og måtte opereres. Operasjonen ble gjennomført noen uker senere, og i de påfølgende årene ble det ikke oppdaget tilbakefall.

Tiden etter operasjonen ble likevel vanskelig for den unge kvinnen.

– Det dreier seg mye om at rehabiliteringen har tatt så lang tid, og at jeg ikke har klart å komme tilbake i jobb. Det er vanskelig når du er 24, planlegger å bli siviløkonom men blir sittende uten å klare å gjøre noe. Det er en voldsom påkjenning, sier hun.

Hun slet med både tretthet og utmattelse etter operasjonen. At hennes egen mor var kreftsyk og døde i mai 2012, gjorde tiden etter operasjonen ekstra tung. I mai i år ble hun erklært ung ufør.

Om funnene i den nye norske studien sier hun følgende:

– Det er ikke noe kjekt å høre i det hele tatt, men jeg er ikke så overrasket som jeg kanskje burde være. Det må være mer fokus på rehabilitering i etterkant av behandlingen, mener Kvale.

Studie om unge kreftoverlevere

FORSKER: Maria Winther Gunnes ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: UiB

Doktorgradsstipendiat og overlege Maria Winther Gunnes ved Universitetet i Bergen har ledet studien som er gjort i samarbeid med andre forskere fra Bergen og Oslo.

– Studier av voksne kreftpasienter har vist doblet selvmordsrisiko, men det er gjort veldig lite når det gjelder å følge barn og unge som har fått en kreftdiagnose for å se hvordan det går med dem. Det vi fant var at også de hadde mer enn doblet risiko for selvmord, sier Winther Gunnes.

Funnene ble nylig publisert i en artikkel det anerkjente medisintidsskriftet International Journal of Cancer.

– Det er viktig å nå ut med denne informasjonen, slik at man kan sørge for en bedre bevissthet rundt og oppfølging av denne gruppen.

Nordmenn fulgt over 20 år



Forsøksgruppen besto av alle personer født i Norge mellom 1965 og 1985, som utgjorde over 1,2 millioner personer til sammen. Ved å knytte sammen tall fra ulike nasjonale registre som Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret, ble disse personene fulgt fram til 2008.

Blant dem var det 5440 personer som ble diagnostisert med kreft før de fylte 25 år. Av disse begikk 24 selvmord.



– Vi kan ikke i hvert enkelttilfelle si sikkert at det er en sammenheng mellom kreftdiagnosen og selvmordet, men på befolkningsnivå kan man se den sammenhengen, sier Winther Gunnes.

Det er overlevere av ben- og bløtvevskreft, hjernesvulster, leukemi og testikkelkreft som er særlig sårbare overfor selvmord, ifølge studien.

– Økt belastning

– Hva er årsaken til at de som fikk en kreftdiagnose før de fylte 25 år, har høyere risiko for selvmord enn andre?



– Det blir bare spekulasjoner, fordi vi har ikke gått på individnivå og intervjuet pasientene eller pårørende. Men vi tenker at dette er et uttrykk for en betydelig økt belastning som kreftoverleverne lever med, det være seg sykdomsbelastning eller mental belastning som følge av behandlingen de har fått, sier Winther Gunnes.

– Vi vet at veldig mange har kroniske helsetilstander som delvis kan være veldig vanskelig å leve med, samtidig som at de kanskje ikke føler de blir tatt vare på og har noe sted å henvende seg i samfunnet. Vi har ikke noe godt oppfølgingssystem for langtidsoverleverne av kreft i barne- og ungdomsalder, mener doktorgradsstipendiaten.



Hun opplyser at forskerne ikke vet om de 24 som begikk selvmord i 20-årsperioden hadde psykatriske diagnoser, men ingen av dem var uføretrygdet på bakgrunn av en psykatrisk diagnose.

– Fortsatt lav risiko

Det ble også undersøkt hvor lang tid det gikk fra pasientene fikk en kreftdiagnose før de tok sitt eget liv. Spennet var fra seks måneder til nær 42 år - i snitt tolv år.

Winther Gunnes understreker at risikoen for å begå selvmord generelt er lav, og at de lave selvmordstallene forskerne har hatt å jobbe ut fra, også er en av svakhetene ved studien.

– Den absolutte risikoen for selvmord er fortsatt veldig lav. Det er ikke slik at man skal gå rundt å tenke at det er en stor risiko for at alle som har fått kreft før fylte 25 år, tar selvmord, men det er høyere risiko blant dem enn blant de som ikke har en kreftdiagnose i bagasjen, sier Winther Gunnes.

Folkehelseinstiuttets nylig oppdaterte dødsårsaksregister viser at blant samtlige nordmenn var det 590 personer tok sitt eget liv i fjor.

Av disse var 64 mellom 0 og 24 år.

Professor Ping Qin ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging mener den norske studien gir nyttig informasjon.

– Dette er sammenlignbart med at det ofte i studier fra mange deler av verden, inkludert Norge, har blitt rapportert om 1,5 til 3 ganger høyere risiko for selvmord i forbindelse med kreft, sier Qin til VG.

Tilbakefall

I høst, over fem år etter at hun fikk påvist hjernesvulst for første gang, ble Kvale på ny operert etter et tilbakefall.

Nå føler hun seg imidlertid bedre rustet enn sist for å takle plagene. Hun er både i bedre fysisk form og har et større støtteapparat rundt seg gjennom organisasjonen Ung Kreft, forteller hun.

– Jeg regner med det blir vanskelige tak fremover, men jeg begynner å kjenne meg selv såpass at jeg vet hva som er lurt å gjøre når jeg merker det blir vanskeligere dager, sier Kvale og legger til:

– Å ikke bli sittende hjemme og grave seg ned, men komme seg ut, være aktiv, snakke med venner, være åpen om at man sliter og har det vanskelig.