Studie: 37.000 krefttilfeller kan unngås

Minst 37.000 krefttilfeller kan unngås de neste tiårene dersom ingen i Norge var overvektige, viser en ny undersøkelse.

Flere nordiske forskere har gått sammen for å se hvilken innvirkning fedme og overvekt har på kreftstatistikken i de nordiske landene.

De har tatt for seg et utopisk scenario, der ingen er fete eller overvektige, versus hvordan det er i dag.

Da fant de ut at dersom like mange i de nordiske landene lider av fedme og overvekt i år 2045 som i fjor, vil 2,1 millioner mennesker få en av 13 gitte krefttyper fra 2016 og til 2045. Alle krefttypene har man høyere risiko for dersom man er overvektig.

Det var Dagens Medisin som først skrev om studien, som er publisert i European Journal of Cancer.

205.000 i Norden

Bare i Norge mener forskerne man kunne unngått 37.245 tilfeller av disse 13 krefttypene fra 2016 og frem til 2045. Totalt i Norden mener forskerne at 205.000 av krefttilfellene kan unngås – uten fedme.

De understreker at det er urealistisk at man klarer å unngå alle de 205.000 «unngåelige» tilfellene.

– Men vi kan vise at en reduksjon i overvekt og fedme kan føre til færre krefttilfeller, skriver Therese Andersson, assisterende professor ved Karolinska institutet i Stockholm og førsteforfatter på studien, i en e-post til VG.

Forskerne så på 13 ulike kreftformer. Felles for disse krefttypene er at overvekt kan øke risikoen for å få dem.

– Vi valgte disse krefttypene etter å ha sett på reporter fra World Cancer Research Fund og International Agency for Research on Cancer som tar for seg hvilken effekt det å unngå overflødig kroppsfett har på kreftrisikoen, skriver Andersson.

Det var brystkreft hos kvinner som har passert overgangsalderen, tykktarmskreft, endetarmskreft, kreft i bukspyttkjertelen, livmorkreft, nyrekreft, eggstokkreft, multippelt myelom (en form for blodkreft), leverkreft, kreft i skjoldbruskkjertelen, galleblærekreft, kreft i spiserøret og magekreft.

– Det var forskjeller mellom de nordiske landene, men resultatene må tolkes med forsiktighet, særlig når man sammenligner land på grunn av potensielle forskjeller i datakvaliteten og mengden data tilgjengelig. I Norge var det totale unngåelige antallet krefttilfeller i 30-årsperioden 37.000, skriver Andersson.

Flere andre risikofaktorer

Hun sier de i studien kun så på risikofaktorene overvekt og fedme, men understreker at det også er flere andre faktorer som øker risikoen for å få kreft.

– Det varierer imidlertid mellom krefttypene. Generelt så er det viktigste for å forbli frisk og redusere risikoen for å få kreft, å ikke røyke, ha et sunt kosthold med mye frukt og grønnsaker, redusere kjøttinntaket, ha en sunn vekt, være fysisk aktiv og redusere alkoholinntaket.