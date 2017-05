Ny svensk studie: Snus øker ikke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen

– Vi ser ingen sammenheng, sier professor Cecilia Magnusson til svenske Aftonbladet.

En ny studie fra Karolinska instituttet i Sverige konkluderer med at snusing ikke innebærer noen risiko for kreft i bukspyttkjertelen, skriver svenske Aftonbladet.

Den svenske avisen skriver at studien er den største hittil på området og at forskerne har fulgt 424.152 mennesker, hvorav 30 prosent brukte snus, og at de da ikke fant noen økt risiko for kreft blant snuserne.

Det har over tid sirkulert motstridende forklaringer om snusen, og effekten den har på den norske folkehelsen.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet «International Journal of Cancer», og vurderer også ni tidligere studier på området.

– Tidligere finnes det to studier, en norsk og en svensk som har vist en sammenheng. Vi har sett på den svenske undersøkelsen i vårt arbeid, men tross resultatene deres, kan ikke vi finne noen sammenheng, sier Cecilia Magnusson, professor i epidemiologi ved Karolinska institutet i Sverige.

Avhenger heller ikke av mengde eller lengde

Det er heller ingen økning i risiko avhengig av hvor mye eller hvor lenge du har brukt snus, ifølge forskerne.

I 2015 reviderte EU tobbaksdirektivet, og fastslo da at snusen «er» helseskadelig og avhengighetsskapende. De endret ordlyden fra «kan være» til «er» etter det som var en ny forskning på snus og helseskader siden det forrige direktivet i 2001.

Kreftforeningen har tidligere uttalt at 6.600 dør av røykerelaterte sykdommer hvert år, og en studie fra 2015 konkluderer med at halvparten av alle dødsfall ved tolv ulike krefttyper skyldes røyking.