Ny studie: Prostatakreft-medisin kan redde liv hvis man får den tidligere

En medisin som allerede brukes i behandlingen av prostatakreft kan redde liv hvis den gis tidligere, viser en ny studie.

Samtidig gir en norskutviklet vaksine håp om å bremse prostatakreft og slik forlenge pasientenes liv.

Forskerne fant at pasienter med prostatakreft med spredning reduserte risikoen for å dø med 38 prosent dersom de får hormonbehandling i kombinasjon med abiraterone.

– Dette er en av de største reduksjonene av dødelighet som jeg har sett i noe klinisk studie for kreft på voksne, sier Professor Nicholas James ved University of Birmingham som ledet studien, til BBC.

Abiraterone brukes allerede for å behandle menn som har prostatakreft, men de nye funnene publisert i publisert i New England Journal of Medicine tyder på at flere kan ha fordel av å få medikamentet tidligere i forløpet.

– Levde lengre

Overlege Jan Oldenburg ved kreftavdelingen ved Akershus Universitetssykehus forklarer at prostatakreft drives av testosteron. Dermed er behandlingen som forhindrer at testiklene produserer testosteron (også kalt androgen depriviasjonsterapi, ADT) en viktig del av prostatakreftbehandling for mange.

– De fleste prostatakreftceller dør når testosteronet tas bort, men de cellene som overlever, er de som klarer seg med minimale mengder testosteron. Kreften tilpasser seg med andre ord.

Spørsmålet som professor James og hans kolleger ønsker å undersøke var: Vil det ta lengre tid til prostatakreften begynner å røre på seg dersom man kombinerer ADT med abiraterone allerede i starten av behandlingen?

– Svaret ble et rungende «ja». I tillegg levde pasienter med kombinasjonsbehandlingen lengre enn dem som kun fikk kun ADT, sier Oldenburg til VG.

Likevel er ikke den norske overbevist om at det blir en ny standardbehandling for alle prostatakreftpasienter.

2000 pasienter var med i studien, halvparten av mennene ble behandlet med hormonterapi, den andre halvparten fikk hormonterapi sammen med abiraterone.

Norske menn utsatt

I Norge får om lag 5000 menn prostatakreft hvert år, ifølge Prostatakreftforeningen.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn, og Norge er blant de landene med høyest forekomst og dødelighet av kreft i prostata. Det er fortsatt uklart hvorfor prostatakreft oppstår, men hormoner, kost, miljø og livsstil er sannsynlige årsaker. 10 prosent kan skyldes arv. Hvis en eller flere i familien får prostatakreft i relativt ung alder, kan dette særlig peke mot at sykdommen er arvelig, ifølge foreningen.

Norsk vaksine

I mai kom en annen god nyhet for prostatakreftrammede. En norskutviklet vaksine som stimulerer immunsystemet til å slå ned prostatakreft, har gitt resultater hos nesten ni av ti deltakere.

Dermed ser vaksinen ut til å gi omtrent like god beskyttelse som influensavaksine, ifølge overlege Wolfgang Lilleby ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, som har ledet studien.

Han og hans kolleger startet utprøvingen av vaksinen i 2013, og de første resultatene er ble publisert i tidsskriftet Cancer Immunology, Immunotherapy, meldte Dagens Medisin i mai.

Forsøket med immunterapi ble utført på 21 pasienter som nettopp hadde fått diagnosen prostatakreft med spredning.

– Det er for tidlig å si hvor mange sykdommen har bremset opp hos. Men resultatene så langt er positive, uttalte Lilleby til Forskning.no i mai.

Pasientene har i gjennomsnitt 3,5 år igjen å leve. Forskerne håper nå at vaksinen kan bidra til å forsinke tilbakefall og dermed forlenge pasientenes liv. Vaksinen testes også ut på pasienter med lungekreft og føflekkreft, men resultatene fra prostatakreftstudien kom først.

