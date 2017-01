Mathilde (9) ga bort det lange håret sitt

Hun har hatt langt hår så lenge hun kan huske. Men denne uken gikk Mathilde Bordewich til frisøren for å gi det bort.

Niåringen fra Trondheim har hatt et tøft år. Faren fikk lymfekreft i januar. Og like etter at han ble frisk, fikk bestefaren kreft.

– Pappa barberte av seg alt håret hjemme før han begynte på cellegift, forteller hun.

Pappas barberte hode, og hovedpersonen Anja i filmen «Kule kids gråter ikke», inspirerte Mathilde til å gi bort sitt eget lange hår til noen som har bruk for det.

– «Anja» i filmen fikk leukemi og mistet håret. En kveld så jeg på TV at en jente ga bort håret sitt, og da tenke jeg at jeg kunne gjøre det samme, sier Mathilde.

Rapunsel-hår



Da Mathilde var tre år hadde hun hår helt ned til livet. Hennes største ønske da var å spare til like langt hår som Rapunsel i eventyret fra Brødrene Grimm. Men mamma ble lei av floker, og klippet det så kort at det rakk akkurat til skuldrene.

Det er eneste gang hun har klippet mer enn bare tuppene. Men nå var hun fast bestemt på å klippe seg kort.

Mamma Inger Overland Bordewich forteller at det å gi bort eget hår, var noe datteren fant på helt av seg selv.

– Hun var svært bestemt, så jeg måtte bare begynne å google for å finne ut hvor man kunne donere hår i Trondheim, forteller hun.

Hun fant en salong som jobber med hårtap og hodebunnsproblemer og som tar imot hår til parykker og hårdeler.

– Vi måtte spørre Mathilde om hun var 100 prosent sikker på at hun ville gjøre dette. Men jenta var veldig bestemt, sier daglig leder hos Apollo Hårsenter, Siv Tømmervik

Mathildes hår rakk langt ned på ryggen da hun satte seg i frisørstolen. Det lange håret ble samlet i fire hestehaler, før frisøren skar dem av.

Etterpå finklippet hun med saks og barbermaskin, slik at resultatet ble en tøff frisyre med litt lengde foran og helt kort bak.

– Datteren til frisøren var der da vi klippet, og hun sa at hun ville angret hvis hun hadde klippet av det lange håret sitt, forteller Mathilde

– Har du angret?

– Nei, ikke ennå i alle fall. Men det er litt uvant. Ble kjempekaldt i nakken da jeg gikk ut fra frisøren. Også er det rart når jeg dusjer. Før tok det kjempelang tid å gre og føne etterpå, men nå er det bare å kamme litt og føne i ti sekunder, så er det tørt, sier hun.

Populært å donere

Til kreftsyke barn Vil du at håret du donerer helt sikkert skal gå til kreftsyke barn og unge under 21 år, kan du klippe hestehalene selv og sende til organisasjonen Locks of Love i USA.

For ett år siden begynte Apollo-kjeden å samle inn nordisk hår til barn og unge voksne som trenger parykker og hårdeler.

– Håret vi får sendes til en fabrikk i Kina. Der blir det brukt til parykker og hårdeler. Vi bestiller også spesialtilpassede parykker og hårdeler til våre kunder derfra. Vi vet ikke nøyaktig hva Mathildes hår blir brukt til. Men det går til noen som trenger det, sier daglig leder Siv Tømmervik ved Apollo Hårsenter i Trondheim.