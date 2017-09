Marthe Sundby (42) er død

Tidligere mester i fitness og bodybuilding, Marthe Sundby (42), valgte å være åpen om sykdommen. I dag døde hun.

Sundbys nære venn, Kim Torgersen, opplyser dette til VG i samråd med Sundbys familie.

– Marthe gikk bort litt etter klokken 08 i dag tidlig. Hun kommer til å bli veldig savnet, sier Torgersen.

På søsterens Facebook-profil viderebringes noen ord som familien ønsker skal nå ut:

«Tusen takk for livet, sa Marthe. Elsk høyt. Grip dagen, bruk naturen og lev mens du kan. Positivitet, gode tanker og kjærlighet».

I et stort intervju i VG i august, fortalte utøveren i bodybuilding og fitness om sykdommen som hadde rammet henne hardt.

NÆR VENN: Kim Torgersen og Marthe Sundby da VG intervjuet dem i august. Foto: Fredrik Solstad , VG

Hun fikk bred støtte for sitt siste ønske:

– Jeg har kjempet og slåss for å prestere i fitness, bodybuilding, vektløfting og skøyter. Mitt siste, store ønske er at ingen sier at jeg tapte kampen mot kreften når jeg dør, at begrepet avvikles for all tid. Denne sykdommen har så mange ukjente faktorer at det er umulig å slåss, sa Sundby.

Dagen etter fikk hun støtte av VG på lederplass.

Hun var da innlagt til lindrende behandling for leverkreft på Ahus. I intervjuet i august roste hun personalet på avdelingen.

NORDISK MESTER: Tidligere fitness- og styrkeløft-vinner Marthe Sundby. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Som idrettsutøver har jeg hatt en høy smerteterskel. Det siste året, med tøffe behandlinger, har vært et smertehelvete. Å komme hit er paradis, selv om jeg vet jeg skal dø her, sa hun til VG.