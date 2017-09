Marthe Sundby (1975 - 2017) overrasket med et siste, rørende pek

AURSKOG KIRKE (VG) Fitness-utøveren Marthe Sundby (42) hadde planlagt sin egen begravelse til minste detalj. Hun hadde lagt inn flere rørende overraskelser.

De nærmeste pårørende bar rosa sløyfer - og kirken var full av rosa blomster.

– Marthe har i detalj bestemt hvordan begravelsen skulle være. En av de viktigste detaljene var rosa. Hun har satt opp noen herlige pek. Det var også klare anbefalinger på musikkvalg, sier søsteren Cecilie Sundby til VG.

Blant annet ble Beyoncé-låten «I was here» spillt.

– Jeg husker den låten ble brukt første gangen Marthe sto på scenen i en fitness-konkurranse. Den låten betød mye. Hun ønsket at låten skulle spilles høyt i kirken, sier Sundby.

TOK REGIEN: Marthe Sundby hadde planlagt alle detaljer til sin egen begravelse i Aurskog kirke. Foto: Trond Solberg , VG

I en gripende tale i Aurskog kirke, fortalte hun om det nære vennskapet med søsteren.

NM-vinner Marthe Sundby (42) rørte hele landet da hun i sommer valgte å være åpen om sykdommen og de dystre utsiktene.

Utøveren i bodybuilding og fitness ba om at uttrykket «tapte kampen mot kreft» skulle avvikles.

– Jeg har kjempet og slåss for å prestere i fitness, bodybuilding, vektløfting og skøyter. Mitt siste, store ønske er at ingen sier at jeg tapte kampen mot kreften når jeg dør, at begrepet avvikles for all tid. Denne sykdommen har så mange ukjente faktorer at det er umulig å slåss, sa Sundby til VG i august.

Hun fikk massiv støtte og ble hyllet i sosiale medier.

Kreftforeningen applauderte Sundbys ønske.

– Uttrykket «å tape kampen mot kreft» kan tolkes som at man ikke gjorde nok. Vi oppfordrer alle til å slutte å si dette, sa assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei til VG.

STERKT: Cecile Sundby tok farvel med søsteren i Aurskog kirke. Foto: Trond Solberg , VG

Sundby hadde en svært alvorlig leverkreft og var klar på at hun hadde kort tid igjen å leve. Tirsdag 12. september døde hun med de nærmeste rundt seg.



Den siste tiden tilbrakte hun på lindrende avdeling på A-hus.