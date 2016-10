«Mannegruppa Ottar» samlet inn 100.000 kroner til krefstyke Max

Max Malinowski (15) går til behandling for hjernekreft. Nå har «Mannegruppa Ottar» gitt ham 100.000 kroner til behandlingen.

– Dette er som en lottogevinst! Jeg ble helt isvimeslått av den voldsomme responsen, sier Maxs pappa Henryk Malinowski om donasjonene.

Det var TV2 som først omtalte saken.

Sønnen fikk påvist en ondartet svulst på hjernen i februar 2013. Kort tid etterpå ble han operert, og i november 2014 ble behandlingen avsluttet. Men i april i år fikk han tilbakefall, og måtte på ny cellegiftkur.

– Vi havnet på en måte tilbake på start, sier pappa Henryk Malinowski.

Sliter økonomisk på grunn av behandling i utlandet

Familien har valgt å la sønnen bli behandlet i Warszawa. Max og faren bodde i Norge og reiste fram og tilbake i en del av behandlingen, men turene ble for belastende for Max. Nå bor derfor Max og faren i Warszawa. Der leier de leilighet, mens Maxs mor blir igjen i Oslo og jobber. Hun har selv brystkreft, men velger å jobbe for å få nok penger til Maxs behandling.

Ettersom det finnes en tilsvarende behandling i Norge, får ikke familien støtte for den polske behandlingen. Med dobbel husleie og pendling har det blitt dyrt.

Familien har derfor slitt med å få endene til å møtes. De har blant annet søkt om penger hos Barnekreftforeningen, hvor de fikk 15.000 kroner.

– Men vi skulle jo ønske vi kunne fått mer. 15.000 blir lite når man reiser mellom Norge og Polen såpass ofte, sier Malinowski til VG.

– Sjokkert over Barnekreftforeningen

Torsdag kveld la Malinowski ut et innlegg i facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar», hvor han fortalte om sønnen som har hjernekreft. Innlegget kom som en reaksjon på at Barnekreftforeningen tidligere denne uken takket nei til 180.000 kroner fra «Mannegruppa Ottar», fordi de ikke ønsker å bli assosiert med dem.

– Hei, alle sammen. Som far til en sønn med ondartet hjernekreft (medulloblastom) og ektemann til min kjære hustru Regina som lider av brystkreft, må jeg si at jeg er sjokkert over at Barnekreftforeningen har avslått deres donasjon, skriver han i innlegget.

Malinowski forteller videre om sønnens sykdomsutvikling, og ønsket om å la ham bli behandlet i Warszawa.

– Dersom dere ønsker å bruke deres engasjement og bruke pengene ment for Barnekreftforeningen for å støtte oss, blir vi evig takknemlige. All medisinsk dokumentasjon kan skaffes på oppfordring, skriver han.

Malinowski blir provosert over Barnekreftforeningens avslag på «Mannegruppa Ottars» initiativ.

– Dette er penger som går til å hjelpe kreftsyke barn. Jeg blir mildt sagt sjokkert over at Barnekreftforeningen har valgt å takke nei til dette. sier Malinowski.

– Altfor kategorisk

«Mannegruppa Ottar» har den siste uken møtt mye kritikk etter blant annet å ha hetset bloggerne Sophie Elise Isachsen og Ingrid Jackson. Sistnevnte har også blitt hetset for å ha hatt kreft som 17-åring. De ble på et tidspunkt stengt ute fra Facebook, men opprettet kort tid etter en ny gruppe.

Malinowski forstår at Barnekreftforeningen velger å ta et standpunkt mot hetsen som «Mannegruppa Ottar» har kommet med, men synes dette blir feil.

– Her protesterer de så kategorisk mot denne hetsen. De kunne gjort det annerledes, sier Malinowski til VG.

Fredag formiddag kunne Malinowski glede seg over 100.000 kroner fra flere av gruppens medlemmer. Det syntes han var sterkt.

– Jeg er ennå sjokkskadet av den overveldende responsen fra dere! Jeg ble rørt til tårer over deres eget engasjement og hjertelag! skriver han i gruppen.

– Forstår godt at de blir provosert

Styreleder i Barnekreftforeningen, Are Rasmussen, forstår godt at Malinowski blir provosert over avslaget på «Mannegruppa Ottars» donasjon.

– Jeg har full forståelse for at de blir provosert av dette. Familien er i en desperat situasjon med en alvorlig syk sønn, det er tøft.

Likevel sier Rasmussen at foreningen står for avslaget de har gitt, og at summen «Mannegruppa Ottar» nå har gitt til Max, ikke kunne kommet fra Barnekreftforeningen.

– Vi betaler ikke for behandlinger på sykehus, ettersom det er gratis i Norge. Denne familien har ønsket en behandling i Polen, og da betaler vi gjerne litt reisestøtte, men ikke noe utover det. Der har vi standardsatser, og da har vi ikke mulighet til å betale for beløp som Malinowski snakker om, sier Rasmussen til VG.